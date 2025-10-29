वाशिंगटन सुंदर को लेकर पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि गुजरात टाइटंस उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को ट्रेड करने के लिए तैयार हो गई है. पिछले संस्करण से पहले ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, हालांकि इस ऑलराउंडर ने पूरे सीजन में जीटी के लिए सिर्फ 6 मैच खेले थे. अब उनके सीएसके में जाने की खबरों पर खुद वाशिंगटन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर खुलासा किया है कि उन्होंने गुजरात टाइटंस और चेन्नई की इस कथित डील के बारे में वाशिंगटन सुंदर से पूछा था. अश्विन ने दावा किया कि सुंदर ने कहा कि उनके लिए ये एक नई बात थी. अश्विन ने बताया कि सुंदर ने कहा उन्होंने गुजरात टाइटंस में अपने कार्यकाल का आनंद लिया. उन्होंने इस दौरान अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में सुधार किया.

वाशिंगटन सुंदर की प्रतिक्रिया का अश्विन ने किया खुलासा

अश्विन ने कहा, "मैंने उनसे इन अटकलों के बारे में पूछा था. उन्होंने कहा, 'हां, अन्ना, मैंने देखा कि उन्होंने (K Vignesh) ने क्या कहा था. मैंने उन्हें फोन करने के बारे में भी सोचा था.' मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है. उन्होंने मुझे पिछले साल गुजरात टाइटंस में शामिल किया था, मैं सारे मैच नहीं खेल पाया था. लेकिन मुझे जीटी टीम के लिए खेलने में मजा आया, इस दौरान मैंने अपने खेल में भी सुधार किया. मुझे अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में काम करने का भरपूर मौका मिला. अभ्यास अच्छा था और मैंने इसे बहुत एन्जॉय किया."

तमिल समाचार वेबसाइट समयम के अनुसार, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 से पहले वाशिंगटन सुंदर को 3.2 करोड़ रुपये में ट्रेड डील के जरिए सीएसके को देने पर सहमति जताई है. इसी कीमत पर गुजरात ने उन्हें पिछले संस्करण के लिए खरीदा था. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस ट्रेड डील का मुख्य कारण गुजरात द्वारा ऑलराउंडर का प्रभावी ढंग से उपयोग न करना पाना है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीएसके ने इस ट्रेड डील में कोई शर्त नहीं रखी है.