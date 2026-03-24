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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026: 'नहीं चाहता कि वे शांत रहें...', गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने किसके लिए कही ये बात

IPL 2026: 'नहीं चाहता कि वे शांत रहें...', गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने किसके लिए कही ये बात

IPL 2026: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि वह नहीं चाहते कि आईपीएल 2026 में उनके तेज गेंदबाज शांत रहें. सीजन 19 का आयोजन शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं.

By : शिवम | Updated at : 24 Mar 2026 12:47 PM (IST)
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आईपीएल 2026 शुरू होने में अब कुछ दिन बचे हैं, सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है. ऐसे में टीमें मैदान पर भिड़ने से पहले दबाव बनाने के लिए जुबानी हमले भी करती हैं. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने अन्य टीमों को इनडायरेक्टली चेतावनी देते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके तेज गेंदबाज मैदान पर शांत व्यवहार करे. वह चाहते हैं कि वह आशीष नेहरा जैसा ही व्यवहार रहे, जो अपने खेल के दिनों में मिस फील्ड के लिए अपने ही खिलाड़ियों पर भी चिल्ला देते थे.

आशीष नेहरा वर्तमान में गुजरात टाइटंस के हेड कोच हैं, जिनकी कोचिंग में टीम ने अपने पहले ही संस्करण में खिताब भी जीता था. आईपीएल 2026 से पहले अहमदाबाद में जीटी टीम ने शुभारंभ 2026 प्रोग्राम का आयोजन हुआ, इसमें टीम फ्रेंचाइजी के मालिक, प्लेयर्स, पार्टनर्स और फैंस एकसाथ आए. मंदिरा बेदी के साथ बातचीत के दौरान गिल ने अपने तेज गेंदबाजों के हेड कोच नेहरा की तरह ही जबरजस्त बने रहने की बात कही.

आशीष नेहरा जब खेला करते थे तब वह अपनी गेंदों पर मिस फील्ड के लिए अपने ही साथियों पर भी चिल्ला देते थे. उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, जिसमें उनके गुस्से से एमएस धोनी भी नहीं बच पाए. इवेंट के दौरान गिल ने कहा, "मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम के पेसर शांत रहें. मैं चाहता हूं कि वे आशु पा की तरह ही जबरदस्त हों. मुझे यकीन है कि आपने वीडियो देखे होंगे कि आशु पा खेलते समय कैसे कैच छूटने पर उसे स्वीकार करते थे."

गुजरात टाइटंस टीम में मजबूत फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसमें कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा और जेसन होल्डर हैं. प्रसिद्ध पिछले संस्करण पर्पल कैप विनर थे, उन्होंने 15 मैचों में 25 विकेट लिए थे.

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पिछले संस्करण में गुजरात टाइटंस अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही थी, टीम ने 14 में से 9 मैच जीते थे. प्लेऑफ में टीम मुंबई इंडियंस के हाथों हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी. शुभमन गिल ने कहा, "पिछले साल भी, हमारा सीजन बहुत सफल रहा था. बेशक हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे खेले गए क्रिकेट ब्रांड पर कोई असर नहीं पड़ता. हम पिछले साल हुई गलतियों को सुधारेंगे."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Mar 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
IPL Gujarat Titans SHUBMAN GILL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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