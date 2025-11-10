IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर बड़ी खबर, जहीर खान के जाने के बाद अब टीम से जुड़ेगा यह कोच!

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) नए तरीके से तैयारी कर रही है. टीम की कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया जा रहा है. पिछले टीम के मेंटर रहे जहीर खान टीम से अलग हो चुके हैं. आगामी सीजन के लिए एलएसजी कैंप में बतौर फील्डिंग कोच एक नया नाम जुड़ सकता है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अंडर-19 टीम के पूर्व क्षेत्ररक्षण कोच अभय शर्मा आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के फील्डिंग कोच नियुक्त किए जा सकते हैं. अभय इससे पहले युगांडा की राष्ट्रीय टीम के मुख्य रह चुके हैं. वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए पूर्व में काम कर चुके हैं.

अभय शर्मा के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है, जो टीम के लिए काफी अहम साबित हो सकता है. उन्होंने पूर्व में शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल, अवेश खान, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के साथ काम किया है.

एलएसजी ने हाल ही में टॉम मूडी को अपना क्रिकेट निदेशक घोषित किया है. साथ ही न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को अपना रणनीतिक निदेशक नियुक्त किया है. विलियमसन फिलहाल क्रिकेट में सक्रिय हैं, लेकिन पिछले सीजन नीलामी में खरीददार नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने दुनिया की इस सबसे रोमांचक और लोकप्रिय लीग में पर्दे के पीछे से काम करने का फैसला किया है. विलियमसन के पास अंतर्राष्ट्रीय और लीग क्रिकेट का अपार अनुभव है, जो निश्चित रूप से टीम के लिए फायदेमंद होगा.

एलएसजी का पिछले दो सीजन में बेहद साधारण प्रदर्शन रहा है. आईपीएल 2025 में एलएसजी ने ऋषभ पंत पर इस उम्मीद से बड़ा निवेश किया था कि वे टीम की तकदीर बदलेंगे, लेकिन पंत ने निराश किया. पंत टीम का हिस्सा हैं, लेकिन बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद में अगले सीजन के लिए टीम अपनी रणनीति में बदलाव के तहत कोचिंग स्टाफ में बदलाव कर रही है.