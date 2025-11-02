आईपीएल ऑक्शन का आयोजन बीसीसीआई भारत से बाहर कराने पर विचार कर रहा है. हालांकि आईपीएल फ्रेंचाइज़ियों को अभी तक आधिकारिक तौर पर शहर के बारे में सूचित नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें इसके संकेत ज़रूर दिए गए हैं. संभावित वेन्यू के तौर पर खाड़ी देशों को देखा जा रहा है. संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में इसके होने की संभावना है, लेकिन खबर के अनुसार ओमान और कतर जैसे अन्य मध्य पूर्वी स्थानों पर भी विचार किया जा रहा है.

भारत से बाहर IPL ऑक्शन होने की वजह

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारत में ही ऑक्शन आयोजित करना चाहता था. हालांकि, अब एक आदर्श वेन्यू तलाशने में चुनौतियाँ आ रही हैं, क्योंकि उस समय (दिसंबर) देश में त्योहार और शादियों का सीजन है.

IPL 2026 ऑक्शन किस तारीख को होगा?

इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 19 के लिए ऑक्शन दिसंबर के मध्य में हो सकता है, ये दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में हो सकता है. संभावना है कि बीसीसीआई 15 नवंबर से पहले आईपीएल ऑक्शन की तारीख और वेन्यू औपचारिक घोषणा कर देगा. इससे पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों को रिटेंशन और रिलीज़ खिलाड़ियों की सूची बीसीसीआई को जमा करनी है.

अपडेट जारी है.