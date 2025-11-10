IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए कब होगी खिलाड़ियों की नीलामी? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Indian Premier League Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन के शुरू होने में अब केवल चार महीने का समय रह गया है. आईपीएल 2026 के ऑक्शन की तारीख भी नजदीक आती जा रही है. आईपीएल की टीमों के बीच ट्रेड डील चल रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल 2026 का ऑक्शन 15 दिसंबर को भारत में ही हो सकता है. इससे पहले दो सीजन के ऑक्शन विदेश में हुए थे. आईपीएल 2025 का ऑक्शन भी सऊदी अरब में रखा गया था.

RCB ने जीता आईपीएल 2025

आईपीएल 2025 में क्रिकेट फैंस को एक नई विजेता टीम मिली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का टाइटल पहली बार जीता. आरसीबी को पिछले 17 सीजन से आईपीएल ट्रॉफी जीतने का इंतजार था. आईपीएल 2025 में आरसीबी की कमान रजत पाटीदार ने पहली बार संभाली और पहली बार कप्तान बनते ही रजत पाटीदार ने अपनी टीम को ये ट्रॉफी जिता दी.

CSK और RR के मुश्किल रहा IPL 2025

आईपीएल 2025 में सबसे आखिर में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रही थी. ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद एमएस धोनी ने CSK की कमान संभाली, लेकिन फिर भी चेन्नई की टीम आईपीएल के 18वें सीजन में 10वें नंबर पर रही. वहीं राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2025 में एक दमदार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी मिला, जिसने आईपीएल 2025 का सबसे तेज शतक जड़ा, लेकिन फिर भी टीम 9वें नंबर पर रही.

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इस बार टीम में कई बदलाव के साथ उतर सकती हैं. वहीं फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों को रिटेन करना शुरू कर दिया है. हालांकि करीब एक महीने बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि किस टीम में कौन सा प्लेयर जाने वाला है. वहीं संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स छोड़ने का फैसला कर लिया है. RR की टीम संजू सैमसन को लेकर चेन्नई के साथ ट्रे़ड डील करने पर विचार कर रही है.

