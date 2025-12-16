5.2 करोड़ में बिके राहुल चाहर, सरफराज खान को चेन्नई ने खरीदा; रचिन रवींद्र को भी मिला खरीदार

सरफराज खान आईपीएल 2026 ऑक्शन में पहले सेट में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन दूसरे सेट में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया. इसके बाद सीएसके ने राहुल चाहर को 5.2 करोड़ रुपये में खरीदा, उनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये था. रचिन रवींद्र भी दूसरी बोली में बिक गए, उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा.

सरफराज खान का कमबैक

सरफराज खान को चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके बेस प्राइस (75 लाख रुपये) में खरीदा. सरफराज पिछले 2 आईपीएल संस्करण से खेले नहीं हैं, वह आखिरी बार 2023 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे. सरफराज 2015 से आईपीएल में 3 टीमों (RCB, PBKS और DC) के लिए खेल चुके हैं. आईपीएल में खेले 50 मैचों में उन्होंने 585 रन बनाए हैं, वह एक ही अर्धशतक लगा पाए हैं. उनका आईपीएल रिकॉर्ड देखे तो अभी भी वह अपने ड्रीम आईपीएल सीजन की तलाश में है.

राहुल चाहर को भी CSK ने खरीदा

स्पिनर राहुल चाहर पिछले संस्करण में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे, हालांकि उन्हें सिर्फ 1 ही मैच खेलने को मिला था. उसमे भी उन्होंने सिर्फ 1 ही ओवर डाला था. हैदराबाद से पहले वह पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस में खेल चुके हैं. उन्होंने आईपीएल डेब्यू राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेलते हुए किया था.

राहुल चाहर का आईपीएल 2026 ऑक्शन में बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये था. उनकी पूर्व फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स भी उन्हें खरीदना चाहती थी, जो उनके लिए 5 करोड़ रुपये तक गई. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने 5.20 करोड़ की बोली लगाकर चाहर को अपनी टीम में शामिल कर लिया. चाहर ने आईपीएल में खेले 79 मैचों में 75 विकेट लिए हैं.

रचिन रवींद्र को KKR ने खरीदा

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र को कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके बेस प्राइस में खरीदा. रचिन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, जिनका नाम आने पर केकेआर ने पहली बोली लगाई. उनके आलावा किसी टीम ने रचिन को खरीदने में रूचि नहीं दिखाई. रचिन ने आईपीएल में सीएसके के लिए कुल 18 मैचों में 413 रन बनाए हैं.