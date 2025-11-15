कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल

आंद्रे रसेल, रचिन रवींद्र, डेव्हन कॉनवे, डेविड मिलर, जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, लियाम लिविंगस्टोन, वणिंदो हसरंगा जैसे बड़े विदेशी खिलाड़ी इस बार आईपीएल ऑक्शन में होंगे, जिनकी टीमों ने उन्हें रिलीज़ कर दिया है. लेकिन ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों के 27 स्लॉट ही खाली हैं, जबकि कुल स्लॉट्स की संख्या 78 हैं. जानिए ऑक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी.

बता दें कि इस बार आईपीएल ऑक्शन एक दिन का हो सकता है, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन होगा. आईपीएल में कुल 10 टीमें खेलती हैं, प्रत्येक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है. जानिए आईपीएल ऑक्शन और टीमों से जुड़े नियम और जानकारी.

एक IPL टीम में कितने प्लेयर्स हो सकते हैं?

एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर्स शामिल किए जा सकते हैं.

आईपीएल IPL टीम में अधिकतम कितने विदेशी प्लेयर्स हो सकते हैं?

एक आईपीएल टीम अधिकतम 8 विदेशी प्लेयर्स ही अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है.

IPL 2026 ऑक्शन में कुल कितने स्लॉट्स के लिए बोली लगेगी?

आईपीएल ऑक्शन में शामिल होने वाले प्लेयर्स को कुछ दिनों बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. अधिकतम 77 प्लेयर्स खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि सभी 10 टीमों के मिलाकर इतने ही स्लॉट्स खाली हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट्स केकेआर में खाली हैं, वह 13 प्लेयर्स को खरीद सकती है. सबसे कम स्लॉट्स पंजाब किंग्स में हैं, जिन्होंने 21 प्लेयर्स को रिटेन किया है.

IPL 2026 ऑक्शन में विदेशी प्लेयर्स के कितने स्लॉट्स खाली हैं?

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सभी टीमों के मिलकर कुल 27 विदेशी प्लेयर्स के स्लॉट्स खाली हैं. नीचे लिस्ट में देखें हर टीम के कुल स्लॉट्स और विदेशी प्लेयर्स के खाली स्लॉट्स.

सभी टीमों के टोटल और ओवरसीज खाली स्लॉट्स की संख्या

चेन्नई सुपर किंग्स: 9 (4 overseas)

मुंबई इंडियंस: 5 (1 overseas)

कोलकाता नाइट राइडर्स: 13 (6 overseas)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 8 (2 overseas)

सनराइजर्स हैदराबाद: 10 (2 overseas)

गुजरात टाइटंस: 5 (overseas)

राजस्थान रॉयल्स: 9 (1 overseas)

लखनऊ सुपर जायंट्स: 6 (4 overseas)

दिल्ली कैपिटल्स: 8 (5 overseas)

पंजाब किंग्स: 4 (2 overseas)

सभी टीमों का पर्स बैलेंस

KKR- 64.3 करोड़ रुपये

CSK- 43.4 करोड़ रुपये

SRH- 25.5 करोड़ रुपये

LSG- 22.95 करोड़ रुपये

DC- 21.8 करोड़ रुपये

RCB- 16.4 करोड़ रुपये

RR- 16.05 करोड़ रुपये

GT- 12.9 करोड़ रुपये

PBKS- 11.5 करोड़ रुपये

MI- 2.75 करोड़ रुपये

सभी टीमों के पर्स बैलेंस को जोड़ें तो 237 करोड़ रुपये हैं, जिन्हें टीमें ऑक्शन में प्लेयर्स को खरीदने के लिए खर्च करेंगी. सबसे ज्यादा पर्स केकेआर के पास है और सबसे कम मुंबई इंडियंस के पास है.

IPL 2026 ऑक्शन कब होगा?

आईपीएल 2026 ऑक्शन की तारीख अभी आधिकारिक रूप से बताई नहीं गई है, लेकिन खबर के अनुसार ये 15 दिसंबर को हो सकती है.

IPL 2026 ऑक्शन कहां पर होगा?

आईपीएल 2026 ऑक्शन के वेन्यू की प्राथमिकता भारत ही है, लेकिन इसे विदेशी में भी कराने पर विचार चल रहा है. ये भारत से बाहर हुआ तो यूएई में हो सकता है.