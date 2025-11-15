हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल

कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल

IPL 2026 Auction: रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद आईपीएल ऑक्शन की स्थिति भी साफ हो गई है. टोटल में से 27 स्लॉट्स विदेशी प्लेयर्स के खाली हैं. जानिए सभी टीमों का टोटल पर्स और अन्य डिटेल.

By : शिवम | Updated at : 15 Nov 2025 09:51 PM (IST)
Preferred Sources

आंद्रे रसेल, रचिन रवींद्र, डेव्हन कॉनवे, डेविड मिलर, जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, लियाम लिविंगस्टोन, वणिंदो हसरंगा जैसे बड़े विदेशी खिलाड़ी इस बार आईपीएल ऑक्शन में होंगे, जिनकी टीमों ने उन्हें रिलीज़ कर दिया है. लेकिन ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों के 27 स्लॉट ही खाली हैं, जबकि कुल स्लॉट्स की संख्या 78 हैं. जानिए ऑक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी.

बता दें कि इस बार आईपीएल ऑक्शन एक दिन का हो सकता है, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन होगा. आईपीएल में कुल 10 टीमें खेलती हैं, प्रत्येक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है. जानिए आईपीएल ऑक्शन और टीमों से जुड़े नियम और जानकारी.

एक IPL टीम में कितने प्लेयर्स हो सकते हैं?

एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर्स शामिल किए जा सकते हैं.

आईपीएल IPL टीम में अधिकतम कितने विदेशी प्लेयर्स हो सकते हैं?

एक आईपीएल टीम अधिकतम 8 विदेशी प्लेयर्स ही अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है.

IPL 2026 ऑक्शन में कुल कितने स्लॉट्स के लिए बोली लगेगी?

आईपीएल ऑक्शन में शामिल होने वाले प्लेयर्स को कुछ दिनों बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. अधिकतम 77 प्लेयर्स खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि सभी 10 टीमों के मिलाकर इतने ही स्लॉट्स खाली हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट्स केकेआर में खाली हैं, वह 13 प्लेयर्स को खरीद सकती है. सबसे कम स्लॉट्स पंजाब किंग्स में हैं, जिन्होंने 21 प्लेयर्स को रिटेन किया है.

IPL 2026 ऑक्शन में विदेशी प्लेयर्स के कितने स्लॉट्स खाली हैं?

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सभी टीमों के मिलकर कुल 27 विदेशी प्लेयर्स के स्लॉट्स खाली हैं. नीचे लिस्ट में देखें हर टीम के कुल स्लॉट्स और विदेशी प्लेयर्स के खाली स्लॉट्स. 

सभी टीमों के टोटल और ओवरसीज खाली स्लॉट्स की संख्या

  • चेन्नई सुपर किंग्स: 9 (4 overseas)
  • मुंबई इंडियंस: 5 (1 overseas)
  • कोलकाता नाइट राइडर्स: 13 (6 overseas)
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 8 (2 overseas)
  • सनराइजर्स हैदराबाद: 10 (2 overseas)
  • गुजरात टाइटंस: 5 (overseas)
  • राजस्थान रॉयल्स: 9 (1 overseas)
  • लखनऊ सुपर जायंट्स: 6 (4 overseas)
  • दिल्ली कैपिटल्स: 8 (5 overseas)
  • पंजाब किंग्स: 4 (2 overseas)

सभी टीमों का पर्स बैलेंस

  • KKR- 64.3 करोड़ रुपये
  • CSK- 43.4 करोड़ रुपये
  • SRH- 25.5 करोड़ रुपये
  • LSG- 22.95 करोड़ रुपये
  • DC- 21.8 करोड़ रुपये
  • RCB- 16.4 करोड़ रुपये
  • RR- 16.05 करोड़ रुपये
  • GT- 12.9 करोड़ रुपये
  • PBKS- 11.5 करोड़ रुपये
  • MI- 2.75 करोड़ रुपये

सभी टीमों के पर्स बैलेंस को जोड़ें तो 237 करोड़ रुपये हैं, जिन्हें टीमें ऑक्शन में प्लेयर्स को खरीदने के लिए खर्च करेंगी. सबसे ज्यादा पर्स केकेआर के पास है और सबसे कम मुंबई इंडियंस के पास है.

IPL 2026 ऑक्शन कब होगा?

आईपीएल 2026 ऑक्शन की तारीख अभी आधिकारिक रूप से बताई नहीं गई है, लेकिन खबर के अनुसार ये 15 दिसंबर को हो सकती है.

IPL 2026 ऑक्शन कहां पर होगा?

आईपीएल 2026 ऑक्शन के वेन्यू की प्राथमिकता भारत ही है, लेकिन इसे विदेशी में भी कराने पर विचार चल रहा है. ये भारत से बाहर हुआ तो यूएई में हो सकता है.

 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 15 Nov 2025 09:51 PM (IST)
Tags :
PBKS CSK KKR IPL Auction Date MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती, जानें अब कैसी है तबीयत; ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा
कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती, जानें अब कैसी है तबीयत; ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: Lalu परिवार में क्यों बने ऐसे हालात..बिहार को समझने वाले पत्रकार से समझिए | Rohini
RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती, जानें अब कैसी है तबीयत; ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा
कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती, जानें अब कैसी है तबीयत; ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget