पाकिस्तान में चल रहा आंतरिक कलेश, PCB पर भड़के पूर्व पाक क्रिकेटर; बोले - बांग्लादेश को छोड़ो...

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से आग्रह किया है कि टी20 वर्ल्ड कप में पाक टीम जरूर खेले. उनका साफ कहना है कि बांग्लादेश का समर्थन करने के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बादी की ओर नहीं ले जाया जा सकता. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में खेलने पर फैसला नहीं लिया जा सका. नकवी ने बताया कि शुक्रवार या अगले सप्ताह सोमवार को अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज ने PCB से आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप खेलने जरूर भेजे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन खालिद महमूद और बोर्ड के पूर्व सचिव आरिफ अली अब्बासी ने भी इसी बात को दोहराया. अब्बासी ने कहा कि बांग्लादेश को समर्थन देने का फैसला समझ में आया, लेकिन इससे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने का क्या लेना-देना.

अब्बासी ने कहा, "श्रीलंका के साथ रिलेशन का क्या. जाहिर है पाकिस्तान के ना खेलने पर श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाक टीम के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होने हैं." दूसरी ओर खालिद महमूद ने भी कहा कि पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट पर अधिक ध्यान लगाना चाहिए.

पाकिस्तान के पास क्या आधार है?

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और चीफ सेलेक्टर रह चुके मोहसिन खान ने कहा कि चाहे भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे ना हों, लेकिन पाक टीम पहले ही अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने वाली है. मोहसिन खान ने कहा कि ऐसे में आखिर किस आधार पर PCB टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने के बारे में सोच रही है. ऐसा करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा.

उनके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ भी कह चुके हैं कि PCB बहुत सोच-समझ कर ही कोई बड़ा फैसला ले. इन सभी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से पहले अपने क्रिकेटरों के हित के बारे में सोचना चाहिए.

