हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान में चल रहा आंतरिक कलेश, PCB पर भड़के पूर्व पाक क्रिकेटर; बोले - बांग्लादेश को छोड़ो...

पाकिस्तान में चल रहा आंतरिक कलेश, PCB पर भड़के पूर्व पाक क्रिकेटर; बोले - बांग्लादेश को छोड़ो...

Pakistan T20 World Cup Boycott News: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने PCB को अहम सलाह दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से आग्रह किया है कि टी20 वर्ल्ड कप में पाक टीम जरूर खेले. उनका साफ कहना है कि बांग्लादेश का समर्थन करने के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बादी की ओर नहीं ले जाया जा सकता. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में खेलने पर फैसला नहीं लिया जा सका. नकवी ने बताया कि शुक्रवार या अगले सप्ताह सोमवार को अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज ने PCB से आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप खेलने जरूर भेजे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन खालिद महमूद और बोर्ड के पूर्व सचिव आरिफ अली अब्बासी ने भी इसी बात को दोहराया. अब्बासी ने कहा कि बांग्लादेश को समर्थन देने का फैसला समझ में आया, लेकिन इससे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने का क्या लेना-देना.

अब्बासी ने कहा, "श्रीलंका के साथ रिलेशन का क्या. जाहिर है पाकिस्तान के ना खेलने पर श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाक टीम के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होने हैं." दूसरी ओर खालिद महमूद ने भी कहा कि पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट पर अधिक ध्यान लगाना चाहिए.

पाकिस्तान के पास क्या आधार है?

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और चीफ सेलेक्टर रह चुके मोहसिन खान ने कहा कि चाहे भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे ना हों, लेकिन पाक टीम पहले ही अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने वाली है. मोहसिन खान ने कहा कि ऐसे में आखिर किस आधार पर PCB टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने के बारे में सोच रही है. ऐसा करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा.

उनके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ भी कह चुके हैं कि PCB बहुत सोच-समझ कर ही कोई बड़ा फैसला ले. इन सभी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से पहले अपने क्रिकेटरों के हित के बारे में सोचना चाहिए.

यह भी पढ़ें:

बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 27 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Pakistan Cricket Board PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC New Rules: यूजीसी बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'एक बेहद ही...'
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
Advertisement

वीडियोज

Ayodhya GST Officer: शंकराचार्य के खिलाफ इस्तीफागुस्से में GST Officer पर जबरदस्त बरसे!
Budget 2026: Joint Income Tax Return से Middle Class को बड़ी राहत | Paisa Live
Vizhinjam Port: India का नया Maritime Hub जो China और Singapore को टक्कर देगा | Paisa Live
₹92 तक टूटा Rupee, Dollar के सामने Middle Class पर सीधा असर | Paisa Live
अनुपमा की शॉल बनी प्रेरणा की दुश्मन, किडनैपर्स ने समझ लिया उसे अपना शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC New Rules: यूजीसी बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'एक बेहद ही...'
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
इंडिया
Telangana: तेलंगाना में 'काल' का तांडव, 9 महीने की गर्भवती डॉक्टर की मौत, 5 शिक्षक लड़ रहे जिंदगी की जंग, जानें मामला
तेलंगाना में 'काल' का तांडव, 9 महीने की गर्भवती डॉक्टर की मौत, 5 शिक्षक लड़ रहे जिंदगी की जंग, जानें मामला
यूटिलिटी
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
ट्रेंडिंग
Video: खली ने सेल्फी ले रहे फैन को दिया धक्का, वीडियो वायरल होने पर खौल उठा यूजर्स का खून
खली ने सेल्फी ले रहे फैन को दिया धक्का, वीडियो वायरल होने पर खौल उठा यूजर्स का खून
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget