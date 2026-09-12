इंटरनेशनल मैच में भयंकर लड़ाई, हाथापाई पर उतरे खिलाड़ी; वीडियो वायरल

नेपाल और यूएई के बीच खेले गए मुकाबले में भंयकर लड़ाई देखने को मिली. दोनों के बीच शनिवार (12 सितंबर) को एसीसी पुरुष प्रीमियर कप का फाइनल खेला गया. नेपाल ने खिताबी मैच में जीत हासिल की, लेकिन सबका ध्यान जीत से ज्यादा मैच के बीच हुई भयंकर लड़ाई पर गया, जिसमें खिलाड़ी हाथापाई पर उतर आए. लड़ाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मैच में दूसरी पारी के दौरान नेपाल के विकेटकीपर आसिफ शेख और यूएई के बल्लेबाज तनिष सूरी के बीच बहस हुई. बहस के बीच नेपाल का एक दूसरा खिलाड़ी भी क्रीज की तरफ पहुंचा. दोनों के बीच बहस और तेज हुई. खिलाड़ियों ने एक दूसरे को धक्का दिया. यह देखकर बॉलिंग एंड पर मौजूद संदीप लामिछाने भी तेजी से भागकर पहुंचे. उनके साथ अंपायर भी पहुंचे.

देखते ही देखते माहौल हाथापाई वाला हो गया. अंपायर ने बीच बचाव किया और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को समझाया. दोनों तरफ से खिलाड़ी शांत हुए और मामला सिमट गया. इसके बाद संदीप ने यूएई के खिलाड़ी को गले भी लगाया. फिर मैच दोबारा शुरू हुआ. घटना पारी का छठा ओवर शुरू होने से पहले हुई.

What’s gone on here? Tanish Suri is one of the most mild mannered kids there is. Never seen him get remotely this riled pic.twitter.com/CgTM5jQrYT — Paul Radley (@PaulRadley) September 12, 2026

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नेपाल को 44 रन से मिली जीत, ऐसा रहा मैच का हाल

मुकाबले में नेपाल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 313 रन बोर्ड पर लगाए. ओपनिंग पर उतरे आसिफ शेख ने शतकीय पारी खेलते हुए 106 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. नंबर पांच पर उतरने वाले गुलशन झा ने 38 गेंदों में 52 रनों की अहम पारी खेली. उनकी इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे.

फिर चेज के लिए उतरी यूएई 49.1 ओवर में 269 रन पर ऑलआउट हो गई. इस तरह टीम को 44 रन से हार झेलनी पड़ी. टीम के लिए नंबर पांच पर उतरे राहुल चोपड़ा ने 105 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के लगाकर 100 रनों की पारी खेली. हालांकि उनकी पारी सिर्फ जीत का अंतर ही कम कर सकी. इस दौरान नेपाल के लिए करण केसी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.

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