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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटInside Story: विश्व कप और एशियाड गोल्ड जीतने के बावजूद हरमनप्रीत ने क्यों छोड़ी कप्तानी? जानिए अंदर की कहानी

Inside Story: विश्व कप और एशियाड गोल्ड जीतने के बावजूद हरमनप्रीत ने क्यों छोड़ी कप्तानी? जानिए अंदर की कहानी

हरमनप्रीत कौर ने भारतीय क्रिकेट टीम की सभी फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. आखिर वनडे विश्व कप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाने के बावजूद हरमनप्रीत को कप्तानी क्यों छोड़नी पड़ी?

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 06 Oct 2026 12:56 PM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेट में एक बड़े अध्याय का अंत हो गया है. लंबे वक्त से टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहीं हरमनप्रीत कौर ने टेस्ट, वनडे और टी20, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी है. हालांकि, हरमनप्रीत ने साफ कर दिया है कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी. यानी भारतीय टीम को उनके अनुभव और बल्लेबाजी का फायदा आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन अब वह मैदान पर कप्तान के बजाय एक खिलाड़ी की भूमिका में नजर आएंगी.

हरमनप्रीत के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वनडे विश्व कप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कप्तान को अपनी जिम्मेदारी छोड़नी पड़ी?
इसके पीछे भारतीय टीम का टी20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन, हरमनप्रीत की बढ़ती उम्र और 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए नए नेतृत्व को तैयार करने की रणनीति जैसे कई महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे हैं.

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गुवाहाटी की रिव्यू मीटिंग के बाद इस्तीफा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक बुलाई थी. इस बैठक में हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना और मुख्य कोच अमोल मजूमदार को बुलाया गया था. माना जा रहा है कि इस बैठक में भारतीय महिला टीम के भविष्य और कप्तानी को लेकर भी चर्चा हुई. इसके बाद हरमनप्रीत कौर ने तीनों प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. हालांकि, बीसीसीआई की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि हरमनप्रीत को कप्तानी छोड़ने के लिए कहा गया था या उन्होंने ख़ुद फैसला लिया.

टी20 विश्व कप की नाकामी बनी बड़ी वजह?

हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने के फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक भारतीय टीम का टी20 विश्व कप में प्रदर्शन माना जा रहा है. इंग्लैंड में आयोजित 2026 महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम से काफी उम्मीदें थीं. भारत वनडे विश्व कप जीत चुका था और उसके पास कई विश्वस्तरीय खिलाड़ी मौजूद थे. इसके बावजूद टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी.

हरमनप्रीत कौर ने पांच महिला टी20 विश्व कप में भारत की कप्तानी की, लेकिन उनकी कप्तानी में भारतीय टीम एक बार भी टी20 विश्व कप नहीं जीत सकी. 2020 में भारत फाइनल तक पहुंचा था, जबकि 2018 और 2023 में टीम का सफर सेमीफाइनल में खत्म हुआ. 2024 में भारत ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया और 2026 में भी टीम अंतिम चार में जगह नहीं बना सकी. ऐसे में सिलेक्टर्स के सामने सवाल था कि क्या भारत को टी20 क्रिकेट में नई सोच और नए नेतृत्व की जरूरत है?

एशियन गेम्स का गोल्ड भी नहीं बचा सका कप्तानी

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने 2026 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. इससे पहले टीम ने महिला एशिया कप में भी सफलता हासिल की थी. इसके बावजूद भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन बड़े आईसीसी टी20 टूर्नामेंट में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा.

एशिया कप और एशियन गेम्स की सफलता महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ आईसीसी विश्व कप जीतना अलग चुनौती है.
संभव है कि चयनकर्ता अब ऐसी टीम तैयार करना चाहते हों, जो केवल एशियाई प्रतियोगिताओं में ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी लगातार खिताब जीतने में सफल हो.

2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक बना बड़ा फैक्टर

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी छोड़ने के फैसले को 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो रही है और भारतीय महिला टीम गोल्ड मेडल की मजबूत दावेदार बनना चाहेगी. ओलंपिक में अब लगभग दो साल का समय बचा है. ऐसे में बीसीसीआई के सामने नए कप्तान को पर्याप्त वक्त देने का मौका है.

अगर स्मृति मंधाना को कप्तानी सौंपी जाती है, तो उनके पास अपनी टीम तैयार करने, युवा खिलाड़ियों को अवसर देने और ओलंपिक के लिए मजबूत रणनीति बनाने का समय होगा.

हरमनप्रीत की उम्र भी एक अहम पहलू

हरमनप्रीत कौर 37 साल की हो चुकी हैं और मार्च 2027 में 38 साल की हो जाएंगी. अगले वनडे विश्व कप तक उनकी उम्र लगभग 40 साल हो जाएगी. ऐसे में भारतीय चयनकर्ताओं के सामने आगे के लिए कप्तान तैयार करने की चुनौती भी है. हालांकि, हरमनप्रीत की उम्र का मतलब ये नहीं है कि उनका अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया है.

हरमनप्रीत कौर ने केवल कप्तानी छोड़ी है, क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है. वह टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेलना जारी रख सकती हैं. उनका अनुभव भारतीय टीम और नए कप्तान के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.

स्मृति मंधाना को मिल सकती है कमान

हरमनप्रीत के इस्तीफे के बाद स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान बनाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है. मंधाना लंबे समय से भारतीय टीम की उपकप्तान रही हैं. उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ महिला प्रीमियर लीग में कप्तानी का अनुभव भी है.

मंधाना की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो टीम की मौजूदा मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. ऐसे में बीसीसीआई उन्हें 2028 ओलंपिक और अगले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए लंबे वक़्त के लिए कप्तानी सौंप सकता है. वहीं अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उपकप्तान बनाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

जिम्बाब्वे सीरीज से शुरू होगा नया अध्याय?

भारतीय महिला टीम को आगामी जिम्बाब्वे सीरीज के लिए अपनी टीम का चयन भी करना है. ऐसे में ये सीरीज नए कप्तान के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत बन सकती है.
अगर स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया जाता है, तो ये भी देखना होगा कि वो टीम के कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव करती हैं और किन युवा खिलाड़ियों को भविष्य की योजनाओं में शामिल करती हैं.

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 06 Oct 2026 12:56 PM (IST)
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