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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब न्यूजीलैंड का क्या होगा? 3 हार के बाद 2 स्टार खिलाड़ी टी20 सीरीज से बाहर

अब न्यूजीलैंड का क्या होगा? 3 हार के बाद 2 स्टार खिलाड़ी टी20 सीरीज से बाहर

IND vs NZ 4th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज टीम इंडिया के नाम हो चुकी है. भारतीय टीम सीरीज में 3-0 से आगे है. अब चौथे मैच से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 29 Oct 2026 03:50 PM (IST)
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भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर चुकी है. अब दोनों टीमों के बीच 30 अक्टूबर, शुक्रवार को चौथा टी20 मैच खेला जाना है. इस मैच से पहले कीवी टीम को दो बड़े झटके लगे हैं. दरअसल, स्टार तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन चोट के कारण चौथे और पांचवें टी20 मैच से बाहर हो गए हैं. वहीं मैट हेनरी भी इस सीरीज में नहीं दिखेंगे. वह भी अंतिम दोनों मैचों से बाहर हो गए हैं. 

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन चोट के कारण भारत के खिलाफ आखिरी दो टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह मैट फिशर को न्यूजीलैंड टीम में शामिल किया गया है. भारत पहले तीनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका है. 

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा, लॉकी फर्ग्युसन को दूसरे टी20 के दौरान दाहिनी पिंडली में दर्द हुआ और स्कैन के बाद चोट का पता चला. उसे फिट होने में एक हफ्ता लग सकता है. तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी टी20 सीरीज से बाहर हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि उन्हें एक से दो हफ्ते रकवरी में लगेंगे.

चौथे और पांचवें टी20 के लिए न्यूजीलैंड की टीम- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, जैक फाउल्क्स, बेवन जैकब्स, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर.

 दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज 

एक तरफ जहां न्यूजीलैंड के दो बड़े खिलाड़ी टी20 सीरीज से बाहर हुए हैं. वहीं शुक्रवार को खेले जाने वाले चौथे टी20 से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन फिट हो गए हैं. उन्होंने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. वह दूसरे और तीसरे टी20 में नहीं खेले थे.  

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 29 Oct 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Lockie Ferguson Ind Vs Nz 4th T20 INDIA VS NEW ZEALAND
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