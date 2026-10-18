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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय गेंदबाजों ने किया जिम्बाब्वे का बुरा हाल, 102 रन पर ढेर

भारतीय गेंदबाजों ने किया जिम्बाब्वे का बुरा हाल, 102 रन पर ढेर

INDW vs ZIMW 2nd T20: दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे सिर्फ 102 रन ही बना पाई है. यह सीरीज का दूसरा टी20 मैच है, जिसे जीतने के लिए भारतीय टीम को सिर्फ 103 रनों का लक्ष्य मिला.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 18 Oct 2026 08:52 PM (IST)
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भारतीय बॉलर्स की कहर बरपाती गेंदबाजी के आगे जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 102 रन ही बना सकी. भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों का दूसरा टी20 मैच रायपुर में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के स्पिनरों ने ऐसा जाल बिखेरा कि जिम्बाब्वे की बल्लेबाज एक के बाद एक अपना विकेट खोती चली गईं.

नई गेंद से भारतीय गेंदबाज इतने घातक सिद्ध हुए कि पहले 8 ओवरों में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 30 रन बना पाई थी और 3 विकेट भी खो दिए. चीपो मुगेरी और कप्तान जोसेफीन नकोमो के बीच 45 रनों की साझेदारी जरूर हुई, लेकिन 75 के स्कोर पर मुगेरी के आउट होने के बाद सारे विकेट गिरते चले गए. कप्तान नकोमो 27 रन बनाकर नाबाद लौटीं, लेकिन उनकी यह पारी सिर्फ 77 के स्ट्राइक रेट से आई.

जिम्बाब्वे फिर करेगा कमाल

ध्यान रहे कि पहला टी20 मैच भी इसी मैदान पर खेला गया था. उस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम उलटफेर करते-करते रह गई थी. उस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रन बनाए थे. जवाब में उसके गेंदबाजों ने भारतीय टीम के पहले 4 विकेट महज 19 के स्कोर पर ले लिए थे. मगर उसके बाद निकी प्रसाद और दीप्ति शर्मा ने टीम इंडिया की वापसी करवाई थी. एक बार फिर वही मैदान है, जिम्बाब्वे 102 रन बना पाई है, लेकिन उसके पास वह गेंदबाजी लाइन-अप है, जो भारतीय बल्लेबाजों को संकट में डाल सकता है.

भारत ने 7 गेंदबाजों का किया इस्तेमाल

भारतीय टीम की नई कप्तान स्मृति मंधाना ने कुल 7 गेंदबाजों से बॉलिंग करवाई. निकी प्रसाद सबसे प्रभावी रहीं, जिन्होंने 2 ओवरों में सिर्फ 7 रन देकर दो बल्लेबाजों को आउट किया. उनके अलावा क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी को एक-एक सफलता मिली. अरुंधति रेड्डी और शेफाली वर्मा खाली हाथ लौटे.

सीरीज में भारत 1-0 से आगे चल रहा है. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. दूसरे टी20 में टीम इंडिया 103 रनों के लक्ष्य को हासिल करके सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना सकता है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 18 Oct 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
India Women Cricket Team Zimbabwe Women Cricket Team Indw Vs Zimw
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