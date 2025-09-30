हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट124 पर गिरे 6 विकेट, फिर भारत ने बना डाले 269 रन, श्रीलंका को 271 का टारगेट; वर्ल्ड कप के पहले मैच में 4 खिलाड़ी चमके

124 पर गिरे 6 विकेट, फिर भारत ने बना डाले 269 रन, श्रीलंका को 271 का टारगेट; वर्ल्ड कप के पहले मैच में 4 खिलाड़ी चमके

INDW vs SLW Score: भारत ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका के सामने 271 रनों का लक्ष्य रखा है. टीम इंडिया के लिए 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका के सामने 271 रनों का लक्ष्य रखा है. बारिश से प्रभावित महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के इस पहले मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहल्ले गेंदबाजी का निर्णय किया था. भारत की सलामी बल्लेबाज और दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज स्मृति मंधाना सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गईं. मगर भारत के लिए दीप्ति शर्मा और आठवें क्रम पर बैटिंग करते हुए अमनजोत कौर ने 57 रनों की दमदार पारी खेली.

भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, क्योंकि इन-फॉर्म बल्लेबाज स्मृति मंधाना सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गईं. मंधाना कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 शतकीय पारी खेलकर आई हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में फ्लॉप रहीं.

बनाए 269, फिर टारगेट 271 कैसे?

भारतीय टीम ने इस मैच में 269 रन बनाए, फिर आखिर श्रीलंका को 271 रनों का टारगेट कैसे मिला. दरअसल मैच में बारिश आ गई थी, जिसके कारण प्रत्येक पारी में ओवरों की संख्या घटाकर 47 कर दी गई. टीम इंडिया ने कुल 269 रन बनाए, लेकिन DLS मेथड़ के कारण श्रेलंका को 47 ओवरों में जीत के लिए 271 रन बनाने होंगे.

एक समय भारतीय टीम ने 6 विकेट सिर्फ 124 रन पर गंवा दिए थे. प्रतिका रावल 37 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. हरलीन देओल ने 48 रन बनाए, इसी बीच जेमिमाह रोड्रीगेज पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं. विकेटकीपर रिचा घोष भी सिर्फ 2 रन बना सकीं.

इस कठिन परिस्थिति में दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने 103 रनों की पार्टनरशिप कर टीम इंडिया की वापसी करवाई. दीप्ति ने 53 रन बनाए, वहीं कौर ने 58 रनों का योगदान दिया. एक समय लग रहा था, टीम इंडिया जैसे-तैसे 250 के स्कोर तक पहुंच पाएगी, लेकिन स्नेह राणा ने 15 गेंद में 28 रनों की कैमियो पारी खेल भारत को 269 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Sep 2025 08:38 PM (IST)
Live Cricket Score INDW Vs SLW Womens ODI World Cup 2025
Embed widget