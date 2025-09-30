भारत ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका के सामने 271 रनों का लक्ष्य रखा है. बारिश से प्रभावित महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के इस पहले मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहल्ले गेंदबाजी का निर्णय किया था. भारत की सलामी बल्लेबाज और दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज स्मृति मंधाना सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गईं. मगर भारत के लिए दीप्ति शर्मा और आठवें क्रम पर बैटिंग करते हुए अमनजोत कौर ने 57 रनों की दमदार पारी खेली.

भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, क्योंकि इन-फॉर्म बल्लेबाज स्मृति मंधाना सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गईं. मंधाना कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 शतकीय पारी खेलकर आई हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में फ्लॉप रहीं.

बनाए 269, फिर टारगेट 271 कैसे?

भारतीय टीम ने इस मैच में 269 रन बनाए, फिर आखिर श्रीलंका को 271 रनों का टारगेट कैसे मिला. दरअसल मैच में बारिश आ गई थी, जिसके कारण प्रत्येक पारी में ओवरों की संख्या घटाकर 47 कर दी गई. टीम इंडिया ने कुल 269 रन बनाए, लेकिन DLS मेथड़ के कारण श्रेलंका को 47 ओवरों में जीत के लिए 271 रन बनाने होंगे.

एक समय भारतीय टीम ने 6 विकेट सिर्फ 124 रन पर गंवा दिए थे. प्रतिका रावल 37 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. हरलीन देओल ने 48 रन बनाए, इसी बीच जेमिमाह रोड्रीगेज पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं. विकेटकीपर रिचा घोष भी सिर्फ 2 रन बना सकीं.

इस कठिन परिस्थिति में दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने 103 रनों की पार्टनरशिप कर टीम इंडिया की वापसी करवाई. दीप्ति ने 53 रन बनाए, वहीं कौर ने 58 रनों का योगदान दिया. एक समय लग रहा था, टीम इंडिया जैसे-तैसे 250 के स्कोर तक पहुंच पाएगी, लेकिन स्नेह राणा ने 15 गेंद में 28 रनों की कैमियो पारी खेल भारत को 269 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

