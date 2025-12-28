हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पहले बनाया टी20 का सबसे बड़ा स्कोर, फिर गेंदबाजों ने भारत को दिलाई बंपर जीत; क्लीन स्वीप की ओर बढ़ाया कदम

INDW vs SLW T20 Highlights: भारत ने श्रीलंका को 30 रनों से हराकर चौथा टी20 मैच जीत लिया है. सीरीज में टीम इंडिया ने 4-0 की बढ़त बना ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Dec 2025 10:24 PM (IST)
भारत ने श्रीलंका को 30 रनों से हराकर चौथा टी20 मैच जीत लिया है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. ये अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत का सबसे बड़ा स्कोर रहा. जवाब में श्रीलंकाई टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद निर्धारित 20 ओवरों में 191 रन ही बना सकी. अब तक सीरीज के चारों मैच भारत ने जीते हैं.

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए थे. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 162 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर बड़े स्कोर की नींव रखी थी. स्मृति मंधाना ने 48 गेंद में 80 रन बनाए थे, वहीं शेफाली वर्मा ने 79 रनों की पारी खेली. रिचा घोष ने भी सुर्खियां बटोरीं, जिन्होंने 16 गेंद में 40 रनों की तूफानी पारी खेली.

बढ़िया शुरुआत के बावजूद हारा श्रीलंका

222 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने आई श्रीलंका को हसीनी परेरा और कप्तान चमारी अटापट्टू ने पावरप्ले समाप्त होने से पहले ही 59 रनों की सलामी साझेदारी कर बढ़िया शुरुआत दिलाई थी. एक समय श्रीलंका ने केवल एक विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे. इसी समय कप्तान अटापट्टू 52 रन बनाकर आउट हो गईं.

उसके बाद कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और जरूरी रन रेट भी आसमान को छूने लगा था. कप्तान अटापट्टू के आउट होने के बाद ही श्रीलंका की जीत की उम्मीद फीकी पड़ने लगी थी. आलम यह था कि अंतिम 7 ओवरों में उसे जीत के लिए 106 रन बनाने थे. एक और गौर करने वाला विषय यह है कि श्रीलंका चाहे ये मैच 30 रनों से हार गई हो, लेकिन 191 रन अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में उसका सबसे बड़ा स्कोर है.

भारत के लिए अरुंधति रेड्डी और वैष्णवी शर्मा ने दो-दो विकेट लिए, वहीं श्री चरणी एक विकेट लेने में कामयाब रहीं.

Year Ender 2025: इस साल रोहित शर्मा ने तोड़े 50 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे; हिटमैन के नाम नए 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

About the author नीरज शर्मा

Published at : 28 Dec 2025 10:13 PM (IST)
India VS Sri Lanka Smriti Mandhana INDW Vs SLW India Women Vs Sri Lanka Women
