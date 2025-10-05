हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने लहराया परचम, पाकिस्तान को 88 रनों से बुरी तरह रौंदा, 12-0 का अजेय रिकॉर्ड बरकरार

वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने लहराया परचम, पाकिस्तान को 88 रनों से बुरी तरह रौंदा, 12-0 का अजेय रिकॉर्ड बरकरार

INDW vs PAKW: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अजेय रिकॉर्ड को बरकरार रखा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Oct 2025 11:01 PM (IST)
महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अजेय रिकॉर्ड को बरकरार रखा है. भारत-पाकिस्तान 12 बार वनडे मैच खेले हैं, जिनमें हर बार भारतीय टीम विजयी रही है. कोलंबो में खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 247 रन बनाए थे, जवाब में पूरी पाकिस्तान टीम सिर्फ 159 रनों पर ऑलआउट हो गई.

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस वर्ल्ड कप मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. स्लो पिच पर कोई भी भारतीय बल्लेबाज पचासा नहीं जड़ पाया. भारत के लिए हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए. प्रतिका रावल ने 31 और जेमिमा रोड्रीगेज ने 32 रन बनाए, वहीं अंतिम ओवरों में रिचा घोष ने 20 गेंद में 35 रनों की कैमियो पारी खेल भारतीय टीम को 247 के स्कोर तक पहुंचाया.

पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा

जवाब में पाकिस्तान टीम का हाल इतना बुरा रहा कि उसने 20 रन बनाने तक दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था. इस बीच सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली का विकेट चर्चा में रहा. उन्हें थर्ड अंपायर ने 2 बार वीडियो रिप्ले देखने के बाद रन आउट करार दिया था. पहले 20 ओवरों में पाक टीम का रन रेट 3 से भी कम चल रहा था.

जैसे-तैसे सिदरा अमीन और नतालिया परवेज ने 69 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान टीम को मुश्किल परिस्थिति से उबारा. परवेज 39 रन बनाकर आउट हुईं. उसके बाद कप्तान फातिमा सना सिर्फ 2 रन बनाकर चलती बनीं. पाकिस्तान टीम ने अपने आखिरी 5 विकेट मात्र 16 रनों के भीतर गंवा दिए. सिदरा अमीन की 81 रनों की पारी पाकिस्तान को 88 रनों की बड़ी हार से नहीं बचा सकी.

12-0 का अजेय रिकॉर्ड बरकरार

भारतीय टीम ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान को लगातार 12वीं बार हराया है. दोनों टीम पहली बार 2005 में किसी वनडे मैच में आमने-सामने आई थीं, तभी से टीम इंडिया प्रत्येक ODI मैच में पाकिस्तान पर हावी रही है.

2025 में विदर्भ बनी चैंपियन, देखें ईरानी कप जीतने वाली और रनर-अप टीमों की फुल लिस्ट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Oct 2025 10:53 PM (IST)
India Women Vs Pakistan Women INDW Vs PAKW IND VS PAK Womens World Cup 2025
