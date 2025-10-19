महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा. यह भारत और इंग्लैंड, दोनों का ही टूर्नामेंट का पांचवां मैच होगा. खासतौर पर भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो मैच जैसा होगा, क्योंकि इसमें हारने के साथ ही उसकी सेमीफाइनल की उम्मीद कम हो जाएंगी. यह मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से होगा.

भारत को हर हाल में चाहिए जीत

भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया, फिर पाकिस्तान को 88 रनों से रौंदा था. मगर उसके बाद टीम इंडिया लगातार 2 मैच हार चुकी है, पहले उसे दक्षिण अफ्रीका ने और फिर गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने हराया. इससे उसके 4 मैचों में 4 अंक हैं और नेट रन रेट +0.682 का है.

टीम इंडिया को अगर बिना किसी पर निर्भर रहते सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है, तो उसे अपने अगले तीनों मैच जीतने होंगे या फिर 2 जीत भी आएं तो वो बड़े अंतर से आनी चाहिए. बताते चलें कि भारत अभी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, और सेमीफाइनल में सिर्फ 2 स्लॉट खाली रह गए हैं. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम-4 में जगह पक्की कर चुके हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड

महिला एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में भारत और इंग्लैंड की टक्कर 79 बार हुई है, जिनमें 36 बार भारतीय टीम ने बाजी मारी है, जबकि 41 मौकों पर इंग्लैंड की टीम जीती है. उनके 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका. वहीं वर्ल्ड कप के हेड टू हेड आंकड़ों में इंग्लैंड काफी आगे है. दोनों के बीच 12 वर्ल्ड कप मैच खेले गए हैं, जिनमें भारतीय टीम सिर्फ चार मौकों पर जीत दर्ज कर सकी है. वहीं 8 बार अंग्रेजों की टीम ने बाजी मारी है.