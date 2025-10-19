हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटINDW vs ENGW Score Live: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत

INDW vs ENGW Score Live: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत

INDW vs ENG W Live Score: महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा. यह भारत और इंग्लैंड, दोनों का ही टूर्नामेंट का पांचवां मैच होगा. टीम इंडिया के लिए यह जीत बहुत जरूरी है.

By : नीरज शर्मा  | Updated at : 19 Oct 2025 03:11 PM (IST)

LIVE

Key Events
indw vs engw live updates india women vs england women score ball by ball commentary harmanpreet kaur nat sciver brunt ICC Womens World Cup 2025 INDW vs ENGW Score Live: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
भारत बनाम इंग्लैंड लाइव स्कोर
Source : ABPLIVE AI

Background

महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा. यह भारत और इंग्लैंड, दोनों का ही टूर्नामेंट का पांचवां मैच होगा. खासतौर पर भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो मैच जैसा होगा, क्योंकि इसमें हारने के साथ ही उसकी सेमीफाइनल की उम्मीद कम हो जाएंगी. यह मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से होगा.

भारत को हर हाल में चाहिए जीत

भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया, फिर पाकिस्तान को 88 रनों से रौंदा था. मगर उसके बाद टीम इंडिया लगातार 2 मैच हार चुकी है, पहले उसे दक्षिण अफ्रीका ने और फिर गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने हराया. इससे उसके 4 मैचों में 4 अंक हैं और नेट रन रेट +0.682 का है.

टीम इंडिया को अगर बिना किसी पर निर्भर रहते सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है, तो उसे अपने अगले तीनों मैच जीतने होंगे या फिर 2 जीत भी आएं तो वो बड़े अंतर से आनी चाहिए. बताते चलें कि भारत अभी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, और सेमीफाइनल में सिर्फ 2 स्लॉट खाली रह गए हैं. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम-4 में जगह पक्की कर चुके हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड

महिला एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में भारत और इंग्लैंड की टक्कर 79 बार हुई है, जिनमें 36 बार भारतीय टीम ने बाजी मारी है, जबकि 41 मौकों पर इंग्लैंड की टीम जीती है. उनके 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका. वहीं वर्ल्ड कप के हेड टू हेड आंकड़ों में इंग्लैंड काफी आगे है. दोनों के बीच 12 वर्ल्ड कप मैच खेले गए हैं, जिनमें भारतीय टीम सिर्फ चार मौकों पर जीत दर्ज कर सकी है. वहीं 8 बार अंग्रेजों की टीम ने बाजी मारी है.

15:11 PM (IST)  •  19 Oct 2025

INDW vs ENGW Score Live: इंग्लैंड ने 2 ओवर में बनाए 11

इंग्लैंड ने 2 ओवरों में 11 रन बना लिए हैं. क्रान्ति गौड़ के दूसरे ओवर में एक चौका समेत 5 रन आए.

15:02 PM (IST)  •  19 Oct 2025

INDW vs ENGW Score Live: भारत की पहले गेंदबाजी

महिला वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मैच में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया है. सेमीफाइनल में जाने की दृष्टि से यह टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल

Load More
Tags :
India Vs England Cricket Live Score India Women Vs England Women INDW Vs ENGW Icc Womens World Cup 2025
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI: धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI: धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget