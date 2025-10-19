INDW vs ENGW Score Live: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
INDW vs ENG W Live Score: महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा. यह भारत और इंग्लैंड, दोनों का ही टूर्नामेंट का पांचवां मैच होगा. टीम इंडिया के लिए यह जीत बहुत जरूरी है.
महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा. यह भारत और इंग्लैंड, दोनों का ही टूर्नामेंट का पांचवां मैच होगा. खासतौर पर भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो मैच जैसा होगा, क्योंकि इसमें हारने के साथ ही उसकी सेमीफाइनल की उम्मीद कम हो जाएंगी. यह मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से होगा.
भारत को हर हाल में चाहिए जीत
भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया, फिर पाकिस्तान को 88 रनों से रौंदा था. मगर उसके बाद टीम इंडिया लगातार 2 मैच हार चुकी है, पहले उसे दक्षिण अफ्रीका ने और फिर गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने हराया. इससे उसके 4 मैचों में 4 अंक हैं और नेट रन रेट +0.682 का है.
टीम इंडिया को अगर बिना किसी पर निर्भर रहते सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है, तो उसे अपने अगले तीनों मैच जीतने होंगे या फिर 2 जीत भी आएं तो वो बड़े अंतर से आनी चाहिए. बताते चलें कि भारत अभी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, और सेमीफाइनल में सिर्फ 2 स्लॉट खाली रह गए हैं. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम-4 में जगह पक्की कर चुके हैं.
भारत बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड
महिला एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में भारत और इंग्लैंड की टक्कर 79 बार हुई है, जिनमें 36 बार भारतीय टीम ने बाजी मारी है, जबकि 41 मौकों पर इंग्लैंड की टीम जीती है. उनके 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका. वहीं वर्ल्ड कप के हेड टू हेड आंकड़ों में इंग्लैंड काफी आगे है. दोनों के बीच 12 वर्ल्ड कप मैच खेले गए हैं, जिनमें भारतीय टीम सिर्फ चार मौकों पर जीत दर्ज कर सकी है. वहीं 8 बार अंग्रेजों की टीम ने बाजी मारी है.
INDW vs ENGW Score Live: इंग्लैंड ने 2 ओवर में बनाए 11
इंग्लैंड ने 2 ओवरों में 11 रन बना लिए हैं. क्रान्ति गौड़ के दूसरे ओवर में एक चौका समेत 5 रन आए.
INDW vs ENGW Score Live: भारत की पहले गेंदबाजी
महिला वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मैच में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया है. सेमीफाइनल में जाने की दृष्टि से यह टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है.
भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल
