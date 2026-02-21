भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर रौंदा, 2-1 से जीती सीरीज; सभी कंगारू दिग्गज फ्लॉप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर रौंदा, 2-1 से जीती सीरीज; सभी कंगारू दिग्गज फ्लॉप

INDW vs AUSW T20 Highlights: भारत ने तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने तीन टी20 मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Feb 2026 05:27 PM (IST)
India Women vs Australia Women Highlights: भारत ने तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने तीन टी20 मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिया है. एडिलेड में खेले गए तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे. जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित 20 ओवरों में 159 रन ही बना सकी.

तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 82 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के भी लगाए. उनके अलावा जेमिमा रोड्रीग्स ने भी 59 रनों का योगदान देकर टीम इंडिया को 176 के स्कोर तक पहुंचाया. 

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फ्लॉप

ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले गेंदबाजी में फ्लॉप रही. एनाबेल सदरलैंड ने 2 विकेट, वहीं सोफी मॉलीन्यू और किम गार्थ ने एक-एक विकेट जरूर लिया लेकिन कंगारू टीम का एक भी ऐसा गेंदबाज नहीं रहा, जो टीम इंडिया के रन-रेट पर लगाम कसने में सफल रहा हो.

जब 177 रनों के लक्ष्य को चेज करने की बारी आई, दिग्गज खिलाड़ी बेथ मूनी तीसरे ही ओवर में केवल 6 रन बनाकर आउट हो गईं. देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने 32 के स्कोर तक 3 विकेट खो दिए थे. एलिस पेरी ने भी ऑस्ट्रेलियाई खेमे को निराश किया, क्योंकि वो महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. एशले गार्डनर ने जरूर 57 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में नाकाफी साबित हुए. 

भारत ने 2-1 से जीती सीरीज

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीन टी20 मैचों की सीरीज 15 फरवरी से शुरू हुई थी. सिडनी में खेले गए पहले मैच में भारत ने DLS पद्धति से 21 रनों की जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी. कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया ने 19 रनों की जीत दर्ज कर सीरीज में को एक-एक की बराबरी पर ला खड़ा किया. वहीं अब एडिलेड में टीम इंडिया ने अपना परचम लहराया है और सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Feb 2026 05:08 PM (IST)
Indw Vs Ausw स्मृति मंधाना India Women Vs Australia Women INDIA VS AUSTRALIA
