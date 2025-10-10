आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप का 10वां मुकाबला गुरुवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बिच खेला गया. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए थे, जिसमें ऋचा घोष (94) की पारी का अहम योगदान रहा नहीं तो टीम 6 विकेट 102 रन पर गंवा चुकी थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 49वें ओवर में जीत दर्ज की. इस हार से भारतीय महिला टीम के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि आने वाले मुकाबलों में उसका सामना इससे भी बड़ी टीमों से हैं.

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में प्रतिका रावल (37) और स्मृति मंधाना (23) ने पहले विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी की. इसके बाद हरलीन देओल (13), हरमनप्रीत कौर (9), जेमिमा रोड्रिगेज (0) सस्ते में आउट हो गईं. दीप्ति शर्मा (4) भी इस मैच में कुछ ख़ास नहीं कर पाई, अमनजोत कौर भी 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गई. टीम ने अपने 6 विकेट मात्र 102 रन के स्कोर पर खो दिए थे, तब लगा था कि टोटल स्कोर 150 तक भी नहीं पहुंचेगा.

ऋचा घोष की वजह से 250 पारी पहुंची टीम इंडिया

ऋचा घोष ने 77 गेंदों में 94 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 11 चौके लगाए. स्नेह राणा ने 24 गेंदों में 33 रन बनाए. विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष की वजह से भारतीय टीम 251 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची. साउथ अफ्रीका के लिए क्लो ट्राईऑन ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए.

नदीन डी क्लर्क बनी प्लेयर ऑफ द मैच

ताज़मिन ब्रित्स के रूप में साउथ अफ्रीका का पहला विकेट क्रांति गौड़ ने लिया, उन्होंने अपनी ही गेंद पर शानदार कैच पकड़ा. इसके बाद सुने लूस (5) भी सस्ते में पवेलियन लौट गई थी. साउथ अफ्रीका के मिडिल आर्डर बल्लेबाजों ने भी निराश किया, मरिज़नने कप्प (20), ऐनी बॉश (1), सिनालो जाफ़्टा (14) सस्ते में आउट हुए. हालांकि ओपनिंग पर आई कप्तान लौरा वोलवार्ड एक छोर पर टिकी रही, उन्होंने 111 गेंदें खेलकर 70 रन बनाए. उन्हें क्रांति गौड़ ने बोल्ड किया.

इसके बाद क्लो ट्राईऑन (49) और नदीन डी क्लर्क (84) ने 69 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को जीत के करीब ले गए. क्लर्क ने 54 गेंदों में 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से 84 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने गेंदबाजी में 2 विकेट भी लिए थे.

वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा

हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने इससे पहले दो मैच जीते थे, पहले मैच में श्रीलंका और दूसरे में पाकिस्तान को हराया. दोनों एशियाई टीमें थी, लेकिन जैसे ही बड़ी टीम उनके सामने आई तो तैयारियों की पोल खुल गई. इस हार ने टीम इंडिया की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि टीम के अगले 3 मैच बड़ी टीमों के खिलाफ है. भारत का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है. इसके बाद इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड से सामना है. अभी टीम इंडिया 3 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है.