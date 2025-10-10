हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND W vs SA W Highlights: साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद मुश्किल में टीम इंडिया, क्या वर्ल्ड कप से हो गई बाहर, जानिए

IND W vs SA W Highlights: साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद मुश्किल में टीम इंडिया, क्या वर्ल्ड कप से हो गई बाहर, जानिए

IND W vs SA W Highlights: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई. इससे पहले हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने 2 मैच जीते थे लेकिन वो दोनों एशियाई देशों (श्रीलंका, पाकिस्तान) के खिलाफ थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 10 Oct 2025 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप का 10वां मुकाबला गुरुवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बिच खेला गया. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए थे, जिसमें ऋचा घोष (94) की पारी का अहम योगदान रहा नहीं तो टीम 6 विकेट 102 रन पर गंवा चुकी थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 49वें ओवर में जीत दर्ज की. इस हार से भारतीय महिला टीम के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि आने वाले मुकाबलों में उसका सामना इससे भी बड़ी टीमों से हैं.

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में प्रतिका रावल (37) और स्मृति मंधाना (23) ने पहले विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी की. इसके बाद हरलीन देओल (13), हरमनप्रीत कौर (9), जेमिमा रोड्रिगेज (0) सस्ते में आउट हो गईं. दीप्ति शर्मा (4) भी इस मैच में कुछ ख़ास नहीं कर पाई, अमनजोत कौर भी 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गई. टीम ने अपने 6 विकेट मात्र 102 रन के स्कोर पर खो दिए थे, तब लगा था कि टोटल स्कोर 150 तक भी नहीं पहुंचेगा.

ऋचा घोष की वजह से 250 पारी पहुंची टीम इंडिया

ऋचा घोष ने 77 गेंदों में 94 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 11 चौके लगाए. स्नेह राणा ने 24 गेंदों में 33 रन बनाए. विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष की वजह से भारतीय टीम 251 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची. साउथ अफ्रीका के लिए क्लो ट्राईऑन ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए.

नदीन डी क्लर्क बनी प्लेयर ऑफ द मैच

ताज़मिन ब्रित्स के रूप में साउथ अफ्रीका का पहला विकेट क्रांति गौड़ ने लिया, उन्होंने अपनी ही गेंद पर शानदार कैच पकड़ा. इसके बाद सुने लूस (5) भी सस्ते में पवेलियन लौट गई थी. साउथ अफ्रीका के मिडिल आर्डर बल्लेबाजों ने भी निराश किया, मरिज़नने कप्प (20), ऐनी बॉश (1), सिनालो जाफ़्टा (14) सस्ते में आउट हुए. हालांकि ओपनिंग पर आई कप्तान लौरा वोलवार्ड एक छोर पर टिकी रही, उन्होंने 111 गेंदें खेलकर 70 रन बनाए. उन्हें क्रांति गौड़ ने बोल्ड किया.

इसके बाद क्लो ट्राईऑन (49) और नदीन डी क्लर्क (84) ने 69 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को जीत के करीब ले गए. क्लर्क ने 54 गेंदों में 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से 84 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने गेंदबाजी में 2 विकेट भी लिए थे.

वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा

हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने इससे पहले दो मैच जीते थे, पहले मैच में श्रीलंका और दूसरे में पाकिस्तान को हराया. दोनों एशियाई टीमें थी, लेकिन जैसे ही बड़ी टीम उनके सामने आई तो तैयारियों की पोल खुल गई. इस हार ने टीम इंडिया की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि टीम के अगले 3 मैच बड़ी टीमों के खिलाफ है. भारत का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है. इसके बाद इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड से सामना है. अभी टीम इंडिया 3 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है.

Published at : 10 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Tags :
Richa Ghosh Indian Women Cricket Team IND W Vs SA W HARMANPREET KAUR South Africa Women Cricket ICC Women's ODI World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
क्रिकेट
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Muttaqi India Visit: Delhi में Jaishankar से मिलेंगे Afghanistan के विदेश मंत्री
Bihar Elections: आज से नामांकन शुरू, 17 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चा
Wall Collapse: Delhi के Safdarjung Enclave में हादसा, 1 मजदूर की मौत, 4 घायल
Karnataka Breaking: Congress विधायक Virendra के ठिकानों से 40 किलो ​सोना बरामद | ABP News
Cough Syrup: कप सिरप के आरोपी Ranganathan Govindan को छिंदवाड़ा लाएगी SIT | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
क्रिकेट
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सहमी सभी फिल्में, जानें- गुरुवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
हेल्थ
दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?
दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?
जनरल नॉलेज
थाईलैंड में मसाज लेने वालों को देना पड़ेगा यह टैक्स, जेब पर ऐसे पड़ेगी तगड़ी चोट
थाईलैंड में मसाज लेने वालों को देना पड़ेगा यह टैक्स, जेब पर ऐसे पड़ेगी तगड़ी चोट
नौकरी
30 दिन में कितने रुपये कमा लेता है JCB ड्राइवर, जानें एक घंटे का कितना चार्ज?
30 दिन में कितने रुपये कमा लेता है JCB ड्राइवर, जानें एक घंटे का कितना चार्ज?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget