ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का ऐलान, 7 साल बाद हुई इस खिलाड़ी की वापसी

Indian Women Team Squads For Australia Tour: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है. इस दौरे पर टीम इंडिया 3 वनडे और इतनी ही टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें से एक भारती फुलमाली राष्ट्रीय टीम में वापसी है. भारती ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2019 में खेला था. 31 साल की इस बल्लेबाज की 7 साल बाद वापसी हुई, क्योंकि WPL 2026 में उनका शानदार प्रदर्शन रहा. ये सीरीज जून 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से बहुत अहम है. इसको ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया है. ताकि जुरूरत पड़ने पर युवा खिलाड़ी भी तैयार रहें.

भारती फूलमाली की 7 साल बाद हुई वापसी

भारती फुलमाली साल 2019 के बाद पहली बार भारतीय महिला टीम में चुनी गई हैं. उन्होंने WPL 2026 में 13 मैचों में 162.85 के स्ट्राइक रेट से 289 रन बनाए हैं. इससे पहले उन्होंने अपने करियर में सिर्फ दो टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 23 रन बनाए हैं. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि भारती फुलमाली फिनिशिंग में टीम के लिए एक अहम योगदान दे सकती हैं.

श्रेयंका पाटिल भी टी20 टीम में शामिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए श्रेयंका पाटिल को टीम में शामिल किया गया है. श्रेयंका 14 महीने की चोट के बाद वापसी कर रही हैं. जबकि हरलीन देओल को टी20 टीम में जगह नहीं मिली है, भले ही उन्होंने हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया हो. वनडे टीम में वैश्नवी शर्मा और जी कमलिनि को पहली बार मौका मिला है. ये दोनों खिलाड़ी पहली बार राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनी हैं. वहीं, कश्वी गौतम को वनडे टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने अरुणधती रेड्डी की जगह ली है. स्पिनर राधा यादव को वनडे और टी20 दोनों टीमों से बाहर कर दिया गया है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम:

भारत की टी20 टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैश्नवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनि (विकेटकीपर), अरुणधती रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, श्रेयंका पाटिल.

भारत की वनडे टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैश्नवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनि (विकेटकीपर), कश्वी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल.