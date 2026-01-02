'और क्या चाहिए...' वैष्णवी शर्मा ने विराट कोहली के बारे में जो कहा, वो हो गया वायरल

वैष्णवी शर्मा ने हाल ही में हुई भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला 5 मैचों की टी20 सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. इसमें वैष्णवी ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद से वह सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उन्होंने 5 मैचों में 5 विकेट लिए, और इकॉनमी भी किफायती (6.26) रही. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह विराट कोहली के बारे में बात कर रही हैं.

वैष्णवी शर्मा ने 21 दिसंबर को अपने डेब्यू मैच में कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन अपनी इकॉनमी के कारण उन्होंने तारीफें बटौरी. दूसरे मैच और चौथे मैच में उन्होंने 2-2 विकेट लिए, आखिरी मुकाबले में 1 विकेट उनके नाम रहा. वायरल वीडियो में वैष्णवी से पूछा गया कि अभी तक का सबसे अच्छा दिखने वाला क्रिकेटर कौन है? तो इस पर उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया.

'विराट कोहली में अलग ही चार्म है'

वैष्णवी शर्मा ने कहा, "विराट कोहली, बिलकुल और आप देखो न कि उनका हर चीज में अलग ही चार्म है. चाहे रिकॉर्ड हो, कप्तानी के रिकार्ड्स हैं उनके पास, फिटनेस में बहुत अच्छे हैं, फील्डर अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, दिखने में अच्छे हैं. चेहरा अच्छा है और सबकुछ अच्छा है तो और फिर क्या चाहिए."

वैष्णवी शर्मा के बारे में

वैष्णवी शर्मा का जन्म 18 दिसंबर, 2005 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था. वह अभी 20 साल की हैं. श्रीलंका के खिलाफ खेली डेब्यू टी20 सीरीज में खेले 5 मैचों में उन्होंने 5 विकेट चटकाए. वैष्णवी के पिता ज्योतिषी हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार वैष्णवी जब 4 साल की थी, तभी से उनके पिता ने उन्हें पास के मैदान पर क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया था.

विराट कोहली सिर्फ वैष्णवी के ही नहीं, बल्कि अधिकतर युवा क्रिकेटर्स के फेवरेट हैं. कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेलते हैं. भारत की अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जिसका पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा.