इंदौर की बहू बनने वाली है स्मृति मंधाना, पलाश मुच्छल ने रिश्ते पर लगाई मुहर
कई क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड से जुड़े सितारों से शादी की है, इसमें विराट कोहली, युवराज जैसे नाम शामिल हैं. लेकिन इस बार दुल्हनिया क्रिकेट (Smriti Mandhana) से और दूल्हा बॉलीवुड (-Palaash Muchhal) से है.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना अभी इंदौर में हैं, जहां भारत का आज इंग्लैंड के साथ (IND-W vs ENG-W) वर्ल्ड कप का महत्वपूर्ण मुकाबला है. इससे पहले एक खबर आई कि मंधाना इंदौर की बहू बनने वाली है, इस बात पर मुहर उसी शख्स ने लगाई जिनके साथ मंधाना की शादी की खबर है.
कई क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड से जुड़े सितारों से शादी की है, इसमें विराट कोहली, युवराज सिंह, हरभजन सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं. लेकिन इस बार दुल्हनिया क्रिकेट जगत से और दूल्हा बॉलीवुड से है. फिल्म प्रोडूसर और गायक पलाश मुच्छल (Smriti Mandhana-Palash Muchhal) ने अपने रिश्ते पर से पर्दा उठाते हुए बड़ी बात कही है, जिसके बाद से दोनों की शादी की खबर सुर्खियां बन गई.
बता दें कि पलाश मुच्छल के साथ स्मृति मंधाना के संबंध को लेकर पहले से ही अटकलें लगती रही है, लेकिन पहली बार है जब इनके रिश्ते पर सार्वजानिक तौर पर कोई पुख्ता खबर आई. ढिश्कियाऊं और भूतनाथ रिटर्न्स जैसी फिल्मों में संदीत दे चुके 30 साल के पलाश और स्मृति मंधाना के बीच 2019 से ही डेटिंग की खबर चलती आ रही हैं.
पलाश ने लगाई रिश्ते पर मुहर
मीडिया रिपोर्ट्स में न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया कि पलाश मुच्छल ने ही इस रिश्ते पर मुहर लगाई. उन्होंने कहा कि क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बन जाएंगी. बता दें कि अभी वह इंदौर में ही है. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में आज भारतीय टीम आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का अपना 5वां मैच खेलेगी. ये मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ है.
पहले दो मैचों में श्रीलंका और पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड कप में लगातर 2 मैच हारकर मुश्किल में है. टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने हराया.
