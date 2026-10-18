प्राइवेट प्रैक्टिस नेट, अंदर बना पूल और जिम... ऐसा है स्मृति मंधाना का आलीशान घर

स्मृति मंधाना का क्रिकेट जगत में एक नया अध्याय शुरू हो गया है. वह बतौर कप्तान अपने सफर को शुरू कर चुकी हैं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया. मंधाना टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने (पुरुष और महिला क्रिकेट में) क्रिकेटर हैं. वह क्रिकेट में अपने रिकार्ड्स को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन यहां हम आपको उनके आलीशान घर के बारे में बता रहे हैं जो महाराष्ट्र के सांगली में स्थित है. इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि उनका घर 5,000 वर्ग फुट में बना है, जिसे 2 अपार्टमेंट को मिलाकर बनाया गया है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि मंधाना का लिविंग रूम काफी बड़ा है, जहां लगी लंबी खिड़कियों से भरपूर धूप और ताजी हवा अंदर आती है. कमरों में भूरे रंग के पर्दे, लकड़ी के फर्नीचर और भूरे रंग का सोफा, सफेद वॉल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. उनके कमरे में रखे सोफे के पास लकड़ी के बेस वाला एक विंटेज लैंप है.

लिविंग एरिया में ट्रॉफी वॉल

स्मृति मंधाना की जीती हुई ट्रॉफी के लिए एक स्पेशल ट्रॉफी वॉल बनी है, जो लिविंग एरिया में है. इसमें उनकी जीती हुई ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, पदक आदि हैं. मंधाना के बेडरूम को लेकर रिपोर्ट में बताया गया कि लकड़ी के फ्रेम, वॉल आर्ट, सॉफ्ट टॉयज, आकर्षक कुशन और लकड़ी का फर्श है. इसमें 'वॉक-इन क्लोज़ेट' (कपड़े रखने का बड़ा कमरा) खास है. यहां उनके बैट्स के लिए एक अलग जगह है.

क्रिकेटर के तौर पर स्मृति मंधाना अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं. उनके घर में एक पर्सनल जिम है, जिसमें सभी मशीनें लगी हुई हैं. उनके घर की कीमत 34 करोड़ रुपये के आस पास बताई जाती है.

10 एकड़ में फैला फार्महाउस

रिपोर्ट के अनुसार सांगली में ही स्मृति मंधाना का 10 एकड़ में फैला एक शानदार फार्महाउस भी है, जिसमें एक स्विमिंग पूल, प्राइवेट प्रैक्टिस नेट, बॉक्स-क्रिकेट एरिया और एक पिकलबॉल कोर्ट मौजूद है.

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