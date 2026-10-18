IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटप्राइवेट प्रैक्टिस नेट, अंदर बना पूल और जिम... ऐसा है स्मृति मंधाना का आलीशान घर

प्राइवेट प्रैक्टिस नेट, अंदर बना पूल और जिम... ऐसा है स्मृति मंधाना का आलीशान घर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्मृति मंधाना का आलीशान घर महाराष्ट्र के सांगली में स्थित है. उनका घर 5,000 वर्ग फुट में बना है, जिसे 2 अपार्टमेंट को मिलाकर बनाया गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 18 Oct 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति मंधाना का क्रिकेट जगत में एक नया अध्याय शुरू हो गया है. वह बतौर कप्तान अपने सफर को शुरू कर चुकी हैं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया. मंधाना टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने (पुरुष और महिला क्रिकेट में) क्रिकेटर हैं. वह क्रिकेट में अपने रिकार्ड्स को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन यहां हम आपको उनके आलीशान घर के बारे में बता रहे हैं जो महाराष्ट्र के सांगली में स्थित है. इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि उनका घर 5,000 वर्ग फुट में बना है, जिसे 2 अपार्टमेंट को मिलाकर बनाया गया है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि मंधाना का लिविंग रूम काफी बड़ा है, जहां लगी लंबी खिड़कियों से भरपूर धूप और ताजी हवा अंदर आती है. कमरों में भूरे रंग के पर्दे, लकड़ी के फर्नीचर और भूरे रंग का सोफा, सफेद वॉल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. उनके कमरे में रखे सोफे के पास लकड़ी के बेस वाला एक विंटेज लैंप है.

लिविंग एरिया में ट्रॉफी वॉल

स्मृति मंधाना की जीती हुई ट्रॉफी के लिए एक स्पेशल ट्रॉफी वॉल बनी है, जो लिविंग एरिया में है. इसमें उनकी जीती हुई ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, पदक आदि हैं. मंधाना के बेडरूम को लेकर रिपोर्ट में बताया गया कि लकड़ी के फ्रेम, वॉल आर्ट, सॉफ्ट टॉयज, आकर्षक कुशन और लकड़ी का फर्श है. इसमें 'वॉक-इन क्लोज़ेट' (कपड़े रखने का बड़ा कमरा) खास है. यहां उनके बैट्स के लिए एक अलग जगह है.

क्रिकेटर के तौर पर स्मृति मंधाना अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं. उनके घर में एक पर्सनल जिम है, जिसमें सभी मशीनें लगी हुई हैं. उनके घर की कीमत 34 करोड़ रुपये के आस पास बताई जाती है.

10 एकड़ में फैला फार्महाउस

रिपोर्ट के अनुसार सांगली में ही स्मृति मंधाना का 10 एकड़ में फैला एक शानदार फार्महाउस भी है, जिसमें एक स्विमिंग पूल, प्राइवेट प्रैक्टिस नेट, बॉक्स-क्रिकेट एरिया और एक पिकलबॉल कोर्ट मौजूद है.

यह भी पढ़ें- CSK रेस से बाहर! IPL2027 से पहले इस टीम को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या, अश्विन ने दिया हिंट

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वेस्टइंडीज सीरीज के बाद टीम इंडिया से बाहर 3 धुरंधर, दोबारा मौका मिलना मुश्किल
वेस्टइंडीज सीरीज के बाद टीम इंडिया से बाहर 3 धुरंधर, दोबारा मौका मिलना मुश्किल
क्रिकेट
CSK रेस से बाहर! IPL2027 से पहले इस टीम को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या, अश्विन ने दिया हिंट
IPL2027 से पहले इस टीम को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या, अश्विन ने दिया हिंट
क्रिकेट
अजीत अगरकर के रिप्लेसमेंट पर लगी मुहर! ये पूर्व खिलाड़ी लेगा जगह
अजीत अगरकर के रिप्लेसमेंट पर लगी मुहर! ये पूर्व खिलाड़ी लेगा जगह
क्रिकेट
3 साल तक ICC से बैन झेलने वाले खिलाड़ी ने रचा इतिहास, ODI में किया ऐतिहासिक कारनामा
3 साल तक ICC से बैन झेलने वाले खिलाड़ी ने रचा इतिहास, ODI में किया ऐतिहासिक कारनामा
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: 🫨Tanya का Damani परिवार से जुड़ा रिश्ता! ढोल-नगाड़ों के साथ Poddar परिवार ने मारी एंट्री #sbs
ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के प्रोटेस्ट में लगे हिंदू विरोधी नारे, 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
CJP के प्रोटेस्ट में लगे हिंदू विरोधी नारे, 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
मध्य प्रदेश
ग्वालियर हादसे पर CM मोहन यादव का एक्शन, SP समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड
ग्वालियर हादसे पर CM मोहन यादव का एक्शन, SP समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड
क्रिकेट
CSK रेस से बाहर! IPL2027 से पहले इस टीम को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या, अश्विन ने दिया हिंट
IPL2027 से पहले इस टीम को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या, अश्विन ने दिया हिंट
बॉलीवुड
'मुझे अफसोस है...', सलमान खान ने पिता सलीम खान से क्यों मांगी माफी?
'मुझे अफसोस है...', सलमान खान ने पिता सलीम खान से क्यों मांगी माफी?
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
विश्व
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
ट्रेंडिंग
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
हेल्थ
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget