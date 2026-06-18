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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्ट्रेचर पर बाहर गई खिलाड़ी; BCCI ने दिया अपडेट 

टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्ट्रेचर पर बाहर गई खिलाड़ी; BCCI ने दिया अपडेट 

Womens World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका श्रेयंका पाटिल के रूप में लगा. श्रेयंका को फील्डिंग के दौरान चोट लगी, जिसका BCCI ने अपडेट शेयर किया.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 18 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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Shreyanka Patil Injury: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया के बड़ा झटका लग गया. टूर्नामेंट का 10वां लीग मैच बुधवार (17 जून) को भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया. इसमें भारत की स्टार ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल (Shreyanka Patil) को फील्डिंग के दौरान चोट लग गई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रेयंका की इंजरी को लेकर अपडेट भी साझा किया. 

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपडेट में लिखा, "श्रेयंका पाटिल को गेंद फील्ड करने की कोशिश के दौरान चोट लग गई और उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया."

कब होगी वापसी?

आगे वापसी को लेकर लिखा गया, "हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं और आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं." इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि श्रेयंका की वापसी को लेकर कुछ साफ नहीं हो सका है. 

कैसे लगी चोट?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रेयंका जैसे ही गेंद उठाने के लिए भागती हैं, वैसे ही उनका पैर मुड़ जाता है और वह पैर पकड़कर मैदान पर ही लेट जाती हैं. दर्द श्रेयंका के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है. इसके बाद फिजियो मैदान पर आया, लेकिन उससे बात नहीं बन सकी. फिर उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया. 

भारत को मिली शानदार जीत 

लीड्स के हेडिंग्ले में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओर में 5 विकेट पर 209 रन बोर्ड पर लगाए. स्मृति मंधाना ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्का लगाकर 74 रन स्कोर किए. बाकी शेफाली वर्मा ने 38 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल रहे. 

फिर चेज के लिए मैदान पर उतरी नीदरलैंड्स की टीम 17.3 ओवर में सिर्फ 114 रन पर सिमट गई. टीम के लिए कप्तान बैबेट डी लीड ने 28 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा सिर्फ एक और बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा पार कर सकी. टीम की 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकीं. 

 

यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W Highlights: भारतीय महिला टीम की सबसे बड़ी जीत, टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ रचा इतिहास

Published at : 18 Jun 2026 12:45 AM (IST)
Tags :
Shreyanka Patil Womens World Cup 2026
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