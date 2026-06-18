टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्ट्रेचर पर बाहर गई खिलाड़ी

Shreyanka Patil Injury: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया के बड़ा झटका लग गया. टूर्नामेंट का 10वां लीग मैच बुधवार (17 जून) को भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया. इसमें भारत की स्टार ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल (Shreyanka Patil) को फील्डिंग के दौरान चोट लग गई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रेयंका की इंजरी को लेकर अपडेट भी साझा किया.

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपडेट में लिखा, "श्रेयंका पाटिल को गेंद फील्ड करने की कोशिश के दौरान चोट लग गई और उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया."

कब होगी वापसी?

आगे वापसी को लेकर लिखा गया, "हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं और आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं." इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि श्रेयंका की वापसी को लेकर कुछ साफ नहीं हो सका है.

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Shreyanka Patil picked up an injury while attempting to field the ball and was stretchered off the field.



We wish her a speedy recovery as we wait for further updates. pic.twitter.com/k7upvdRDJh — BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2026

कैसे लगी चोट?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रेयंका जैसे ही गेंद उठाने के लिए भागती हैं, वैसे ही उनका पैर मुड़ जाता है और वह पैर पकड़कर मैदान पर ही लेट जाती हैं. दर्द श्रेयंका के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है. इसके बाद फिजियो मैदान पर आया, लेकिन उससे बात नहीं बन सकी. फिर उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया.

Shreyanka Patil gets injured

Twisted her foot while fielding. pic.twitter.com/Wtsnb55OnY — Rehan 56 (@imrehan456) June 17, 2026

भारत को मिली शानदार जीत

लीड्स के हेडिंग्ले में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओर में 5 विकेट पर 209 रन बोर्ड पर लगाए. स्मृति मंधाना ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्का लगाकर 74 रन स्कोर किए. बाकी शेफाली वर्मा ने 38 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल रहे.

फिर चेज के लिए मैदान पर उतरी नीदरलैंड्स की टीम 17.3 ओवर में सिर्फ 114 रन पर सिमट गई. टीम के लिए कप्तान बैबेट डी लीड ने 28 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा सिर्फ एक और बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा पार कर सकी. टीम की 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकीं.

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