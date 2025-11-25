दृष्टिबाधित महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में नेपाल को हराकर भारतीय महिला टीम चैंपियन बनी. नेपाल ने फाइनल में भारत के सामने जीत के लिए 115 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए भारत ने 13वें ओवर में 7 विकेट से जीत दर्ज की. चैंपियन टीम का नेतृत्व करने वाली दीपिका गांवकर ने बताया कि जब वह 5 महीने की तब उन्हीं का नाखून रगड़ने से उनकी आंखों की रौशनी चली गई थी. उनका परिवार गरीब था, और ऐसी घटना के बाद उनका जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया. उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए कहा कि हमारे लिए एक टाइम के खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल होता था. उन्होंने कहा कि वह एक बार विराट कोहली से मिलना चाहती हैं.

दीपिका गांवकर ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा, 'मैं कर्नाटक के तुमकुर जिले के शिरा तालुका के एक छोटे से गांव से आती हूं. मैं जब 5 महीने की थी, तब मैंने नाखून को अपनी आंख में रगड़ लिया था. इससे मेरी आंख की रौशनी चली गई. जब मेरे माता-पिता मुझे अस्पताल लेकर गए तो उन्होंने ये कहकर भेज दिया कि जब बच्ची 11 साल की हो जाए तो लाना क्योंकि छोटा बच्चा होने के कारण संक्रमण फैल सकता है. मेरा परिवार गरीब था, एक टाइम का खाना मिल जाना भी हमारे लिए बड़ी बात होती थी. और जब फिर मेरे माता-पिता मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने बताया कि इसकी आंखों की रौशनी जा चुकी है.

बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे- दीपिका

दीपिका ने आगे बताया कि डॉक्टर्स ने ऑप्शन के लिए कहा लेकिन ये भी बताया कि ऑपरेशन के बाद भी आंखों की रौशनी वापस आने की गारंटी नहीं है. उन्होंने बताया कि क्लास 1 से लेकर 4 तक वह सामान्य बच्चों के साथ पढ़ीं, लेकिन जब वह खेलने जाती थी तो बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे. उन्होंने कहा, "बच्चे कहते थे कि तुम ब्लाइंड हो और हमारे साथ नहीं खेल सकती. 5वीं से 7वीं तक मैं कुनिकल ब्लाइंड स्कूल में पढ़ी, इसके बाद 10वीं तक मैसूरु के स्कूल में पढ़ाई की. वहां मुझे ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में पता चला तो खेलना शुरू किया."

आयकर विभाग में काम करती हैं दीपिका गांवकर

दीपिका गांवकर ने बताया कि उन्होंने राज्य स्तरीय मैच में शतक लगाया. उन्होंने बताया कि जब उन्हें दृष्टिबाधित नेशनल महिला टीम में चयन के लिए ट्रायल देने बेंगलुरु जाना था, तब उनके पास पैसे नहीं थे तो उनकी एक भैया ने मदद की थी. उन्होंने कहा, "कुनिकल स्कूल में एक भैया ने मेरी मदद की. उन्होंने कहा कि तुम बेंगलुरु जाने की तैयारी करो और खर्चे के बारे में मत सोचो. मेरा चयन हो गया, लेकिन मेरे माता-पिता इसके लिए तैयार नहीं थे. तब शिखा मैदान ने समझाया तो वह माने. इसके बाद मैं लगातार नेशनल टीम में खेल रही हूं, मैं कर्नाटक टीम की कप्तान हूं. मैं मुंबई में आयकर विभाग में काम करती हूं, मेरे ऑफिस में सभी मुझे सपोर्ट करते हैं.

विराट कोहली से मिलना चाहती हैं दीपिका गांवकर

दीपिका ने बताया कि अब उनके माता-पिता मैच देखते हैं. उन्होंने बताया कि उनके पिता रोहित शर्मा और विराट कोहली को पसंद करते हैं. वह विराट कोहली को पसंद करती हैं और उनकी तरह आक्रामक खेलने का प्रयास करती हैं. उन्होंने कहा, "मैं विराट कोहली से मिली तो नहीं हूं लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूं कि एक बार उनसे मिलूं. महिला क्रिकेटर्स में मुझे स्मृति मंधाना पसंद हैं."