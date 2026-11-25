भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 नवंबर (शुक्रवार) से क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला जाएगा. वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ था. टीम इंडिया ने शानदार बैटिंग करते हुए एक पारी में 700 से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाकर पारी घोषित की थी, लेकिन जीत नहीं मिल सकी थी. अब सवाल यह उठ रहा है कि हैगली ओवल में टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है?

गौर करने वाली बात यह है कि मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी खौफनाक यानी डराने वाला है. भारतीय फैंस इस रिकॉर्ड को देखकर चौंक भी सकते हैं. तो आइए टेस्ट की शुरुआत से पहले रिकॉर्ड पर एक नजर डाल लेते हैं.

हैगली ओवल में टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड

हैगली ओवल मैदान पर अब तक भारतीय टीम ने सिर्फ एक ही मैच खेला है. इसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. यह रिकॉर्ड वाकई डराने वाला है. दोनों के बीच मैदान पर इकलौता मैच फरवरी 2020 में खेला गया था. मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कीवी टीम कैसा प्रदर्शन करती है.

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप

टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड: टॉम लाथम (कप्तान), हेनरी निकल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, जैकब डफी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, डेवोन कॉनवे, टॉम ब्लंडेल, मैट हेनरी, मैथ्यू फिशर.

टीम इंडिया की सीरीज जीतने पर नजर

भारतीय टीम की नजर टेस्ट सीरीज जीतने पर होगी. मैच में जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लेगी. इससे पहले मेन इन ब्लू ने टी20 और वनडे सीरीज में जीत दर्ज की थी.

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