अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा है टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? जानें हार और जीत
India vs Afghanistan T20I Record: भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. तो आइए जानते हैं कि इसमें किसने कितने मुकाबले जीते हैं.
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर (रविवार) से होगी. अफगानिस्तान की मेजबानी में तीनों ही मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे. सीरीज से पहले आइए एक नजर डालते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा रहा.
बता दें कि अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच कुल 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मई 2010 में खेला गया था.
AFG के खिलाफ भारत का टी20 रिकॉर्ड, कितनी जीत, कितनी हार?
भारत ने 9 मैचों में से 8 में जीत हासिल की है. बाकी का एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. यानी फॉर्मेट में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का जीत प्रतिशत 100 का है. दोनों के बीच एक मुकाबला टाई पर खत्म हुआ था, लेकिन सुपर ओवर में टीम इंडिया ने जीत अपने नाम कर ली थी. भारतीय फैंस उम्मीद करेंगे कि इस टी20 सीरीज में भी टीम इंडिया अपना 100 फीसद वाला रिकॉर्ड बरकरार रखे.
इससे पहले जून में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेली गई थी. इस सीरीज में भी टीम इंडिया ने 3-0 से शानदार जीत हासिल की थी. वहीं बात करें दोनों के बीच पिछले टी20 की, तो मुकाबला 2024 टी20 विश्व कप में खेला गया था. मैच में टीम इंडिया ने 47 रनों से जीत अपने खाते में डाली थी.
यह भी पढ़ें: नेपाल ने एशिया कप में रखा कदम, यूएई को हराकर हासिल किया क्वालिफिकेशन
टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा [वीसी], शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.
टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान का स्क्वॉड
इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान का सूपड़ा साफ, 8 विकेट से इंग्लैंड ने जीता तीसरा टेस्ट; 3-0 से सीरीज