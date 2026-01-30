हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसंजू सैमसन OUT, ईशान किशन की वापसी? न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में भारत की प्लेइंग 11 में होंगे 2 बड़े बदलाव?

संजू सैमसन OUT, ईशान किशन की वापसी? न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में भारत की प्लेइंग 11 में होंगे 2 बड़े बदलाव?

IND vs NZ 5th T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में भारत की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसमें संजू सैमसन भी शामिल हैं. संजू की छुट्टी होती नजर आ रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 30 Jan 2026 09:12 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी (शनिवार) को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इससे पहले सीरीज के चौथे मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया पांचवां मुकाबला जीतकर सीरीज खत्म करना चाहेगी. जीत के लिए सूर्यकुमार यादव प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं. टीम में संजू सैमसन सहित कुल दो चेंज देखने को मिल सकते हैं. 

संजू सैमसन का कटेगा पत्ता?

देखिए, संजू सैमसन को अब तक चारों ही टी20 में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है. शुरुआती तीन मैच में तो संजू क्रमश: 10, 06 और 00 रन ही स्कोर कर सके थे. इसके बावजूद चौथे मुकाबले में उन्हें मौका दिया गया. हालांकि संजू चौथे मैच में भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. वह सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अब पांचवें मैच से संजू का एकादश से बाहर होना लगभग तय दिख रहा है. 

संजू की जगह तिरुवनंतपुरम के टी20 में ईशान किशन को टीम में शामिल किया जा सकता है. शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान को मामूली चोट के चलते बेंच पर बैठना पड़ा था. हालांकि मैच के बीच ईशान को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर भागते हुए देखा गया था, जिससे यह पता चलता है कि आखिरी मैच में उनकी वापसी लगभग तय है. पहले मैच में फ्लॉप होने वाले ईशान ने दूसरे टी20 में 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. फिर तीसरे मैच में उन्होंने 28 रन बनाए थे. 

वरुण चक्रवर्ती की भी हो सकती है वापसी

वरुण चक्रवर्ती शुरुआती 2 टी20 में खेलते हुए दिखाई दिए थे. फिर तीसरे और चौथे में वह बेंच गर्म करते हुए दिखे. अब पांचवें मैच में उन्हें कुलदीप यादव या फिर रवि बिश्नोई की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है. 

पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई/वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

Published at : 30 Jan 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Nz 5th T20i SANJU SAMSON INDIA VS NEW ZEALAND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
कुछ कुछ होता है में Shah Rukh के साथ काम करने पर क्या बोलीं Rani Mukerji
ABP Report: मियां बयान से असम में बवाल, सियासत गरमाई | Himanta Biswa Sarma | Muslim | Congress
Chitra Tripathi: मिया के नाम मुसलमानों को भड़काने का प्लान? | Himanta Biswa Sarma | Muslim |Congress
Budget 2026: Budget में हो सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान, देखिए किसकी होगी मौज? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे इंडिया-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान; भारतीय खिलाड़ी बना कप्तान
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
शिक्षा
सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
हेल्थ
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
ENT LIVE
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Embed widget