भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी (शनिवार) को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इससे पहले सीरीज के चौथे मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया पांचवां मुकाबला जीतकर सीरीज खत्म करना चाहेगी. जीत के लिए सूर्यकुमार यादव प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं. टीम में संजू सैमसन सहित कुल दो चेंज देखने को मिल सकते हैं.

संजू सैमसन का कटेगा पत्ता?

देखिए, संजू सैमसन को अब तक चारों ही टी20 में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है. शुरुआती तीन मैच में तो संजू क्रमश: 10, 06 और 00 रन ही स्कोर कर सके थे. इसके बावजूद चौथे मुकाबले में उन्हें मौका दिया गया. हालांकि संजू चौथे मैच में भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. वह सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अब पांचवें मैच से संजू का एकादश से बाहर होना लगभग तय दिख रहा है.

संजू की जगह तिरुवनंतपुरम के टी20 में ईशान किशन को टीम में शामिल किया जा सकता है. शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान को मामूली चोट के चलते बेंच पर बैठना पड़ा था. हालांकि मैच के बीच ईशान को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर भागते हुए देखा गया था, जिससे यह पता चलता है कि आखिरी मैच में उनकी वापसी लगभग तय है. पहले मैच में फ्लॉप होने वाले ईशान ने दूसरे टी20 में 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. फिर तीसरे मैच में उन्होंने 28 रन बनाए थे.

वरुण चक्रवर्ती की भी हो सकती है वापसी

वरुण चक्रवर्ती शुरुआती 2 टी20 में खेलते हुए दिखाई दिए थे. फिर तीसरे और चौथे में वह बेंच गर्म करते हुए दिखे. अब पांचवें मैच में उन्हें कुलदीप यादव या फिर रवि बिश्नोई की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है.

पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई/वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.