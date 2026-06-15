इंग्लैंड से वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के एलान की आई तारीख, कोहली फिट, हार्दिक पर फंसा पेंच

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड से वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के एलान की आई तारीख, विराट कोहली फिट, हार्दिक पर फंसा पेंच

इंग्लैंड से वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के एलान की आई तारीख, विराट कोहली फिट, हार्दिक पर फंसा पेंच

Indian Team: टीम इंडिया को 01 से 19 जुलाई के बीच इंग्लैंड दौरे पर व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है, जिसमें 5 टी20 और 3 वनडे होंगे. इस दौरे को लेकर कुछ बड़े अपडेट सामने आए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया इन दिनों अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला बीते शनिवार (13 जून) धर्मशाला में खेला गया. सीरीज में विराट कोहली इंजरी के चलते टीम इंडिया के साथ नहीं हैं. हालांकि टीम का एलान होते वक्त किंग कोहली का नाम स्क्वॉड में शामिल था. इसके अलावा हार्दिक का नाम भी था, लेकिन इंजरी के चलते वह भी नहीं खेल रहे हैं. 

अफगानिस्तान वनडे सीरीज के बाद मेन इन ब्लू को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज खेलनी है. दोनों ही सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका है.  आयरलैंड दौरा 26 से 28 जून के बीच होगा, जिसमें 2 टी20 खेले जाएंगे. इसके बाद 01 जुलाई से टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर 5 टी20 खेलेगी. 

इंग्लैंड में टी20 के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज भी खेलेगी, जिसके लिए अभी टीम का एलान नहीं हुआ है. लेकिन सीरीज को लेकर कई बड़े अपडेट सामने आए हैं, जिसमें विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर भी बात की गई. 

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए कब होगा टीम इंडिया का एलान?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान इसी हफ्ते हो सकता है. फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. 

विराट कोहली वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट हो जाएंगे. फिलहाल कोहली की फिटनेस पर आधिकारिक अपडेट आना बाकी है. 

हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर फंसा पेंच 

हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक को अभी फिटनेस की समस्या है. टीम मैनेजमेंट हार्दिक को आगामी 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से फिट रखना चाहता है. हालांकि हार्दिक की फिटनेस पर भी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है. 

 

यह भी पढ़ें: ICC के किस नियम के तहत भारत पर लगी 10 रनों की पेनाल्टी? जानें क्यों श्रीलंका को फ्री में मिले इतने रन

Published at : 15 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
India Vs England VIRAT KOHLI INDIAN CRICKET TEAM HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंग्लैंड से वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के एलान की आई तारीख, विराट कोहली फिट, हार्दिक पर फंसा पेंच
इंग्लैंड से वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के एलान की आई तारीख, कोहली फिट, हार्दिक पर फंसा पेंच
क्रिकेट
ICC के किस नियम के तहत भारत पर लगी 10 रनों की पेनाल्टी? जानें क्यों श्रीलंका को फ्री में मिले इतने रन
ICC के किस नियम के तहत भारत पर लगी 10 रनों की पेनाल्टी? जानें क्यों श्रीलंका को फ्री में मिले इतने रन
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम? शोएब अख्तर टॉप-5 में नहीं
टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम? शोएब अख्तर टॉप-5 में नहीं
Advertisement

वीडियोज

US-Iran Deal Final: डील करके Trump और Iran नाचे, लेकिन अब डला असली अड़ंगा! |ABPLIVE
Disclosure Day Review: Steven Spielberg की Sci-Fi Thriller में Emily Blunt ने मचाया धमाल
Haunted 3D क्यों है खास? Mahakshay Chakraborty और Chetna Pande ने खोले राज
Tej Pratap On Khan Sir: 'खान सर ने ही कराया मर्डर' ..रौशन आनंद के भाई की मौत पर भड़के विरोधी!
Russia Ukraine War: रूस के मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन! | Zelenskyy | Kyiv Attack | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हॉर्मुज पर जहाजों का गुजरना अभी भी जोखिम भरा', US-ईरान डील के बावजूद क्यों BIMCO का अलर्ट?
'हॉर्मुज पर जहाजों का गुजरना अभी भी जोखिम भरा', US-ईरान डील के बावजूद क्यों BIMCO का अलर्ट?
बिहार
खान सर का नार्को टेस्ट हो, रौशन आनंद की बड़ी मांग, बोले- 'जब तक मैं अपने भाई...'
खान सर का नार्को टेस्ट हो, रौशन आनंद की बड़ी मांग, बोले- 'जब तक मैं अपने भाई...'
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
बॉलीवुड
Theatre Releases 19th June: इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा
इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा, 5 फिल्में होंगी रिलीज
इंडिया
Explained: US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! भारत में कैसे दिन-ब-दिन सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल और सामान?
US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! कैसे भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और सामान
Blog
US-ईरान डील: मिडिल ईस्ट के भयावह युद्ध का अंत नजदीक, अगले 60 दिन काफी महत्वपूर्ण, जानें क्यों?
US-ईरान डील: मिडिल ईस्ट के भयावह युद्ध का अंत नजदीक, अगले 60 दिन काफी महत्वपूर्ण, जानें क्यों?
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
ट्रेंडिंग
Video: बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
ABP NEWS
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
Embed widget