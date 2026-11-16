न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए बदल गई टीम इंडिया, 10 नए खिलाड़ियों की हुई एंट्री

Indian Team Test Squad For NZ: टी20 और वनडे सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर से होगी. टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया की नजर रेड बॉल सीरीज पर होगी. लेकिन श्रंखला शुरू होने से पहले आइए जानते हैं कि टीम इंडिया में क्या-क्या बदलाव हुए हैं. टीम में कुल 10 नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, जिसमें जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज तेज गेंदबाज भी शामिल हैं.

वनडे और टेस्ट के लिए भारत की कप्तानी शुभमन गिल करते हैं. वो अलग बात कि टेस्ट सीरीज की तैयारी की चलते नियमित कप्तान गिल ने 5 मैचों क सीरीज के आखिरी दो वनडे नहीं खेले थे. दोनों फॉर्मेट के कप्तान एक है. ऐसे में एक कप्तान के रहते दोनों सीरीज के लिए भारत के स्क्वॉड में क्या फर्क आया है? इस पर नजर डाल लेते हैं.

बदल गए 10 खिलाड़ी

टेस्ट सीरीज के लिए 10 ऐसे खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा हैं, जो वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए स्क्वॉड में शामिल नहीं थे. इस तरह टीम में पूरे 10 नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है.

सिर्फ टेस्ट सीरीज खेलने वाले 10 भारतीय खिलाड़ी

यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा.

टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का पूरा स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज.

टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.

भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट- 19 नवंबर से, बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन

दूसरा टेस्ट- 27 नवंबर से, हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च.

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