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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटW, W, W, W... लगातार 4 विकेट, 'डबल हैट्रिक' से भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास

W, W, W, W... लगातार 4 विकेट, 'डबल हैट्रिक' से भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास

भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने लगातार 4 विकेट लेकर 'डबल हैट्रिक' पूरी की. उन्होंने यह कमाल 2026 विमेंस टी20 ट्रॉफी में किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 06 Nov 2026 11:12 PM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने 4 गेंद में लगातार 4 विकेट लेकर डबल हैट्रिक पूरी की. जैसे लगातार 3 विकेट को हैट्रिक कहा जाता है, वैसे लगातार 4 विकेट को 'डबल हैट्रिक' कहा जाता है. हुमैरा काजी के बाद वैष्णवी डबल हैट्रिक लेने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला बन गई. इन दिनों खेली जा रही 2026 विमेंस टी20 ट्रॉफी में वैष्णवी मध्य प्रदेश के लिए खेल रही हैं. टूर्नामेंट में शुक्रवार (06 नवंबर) को मध्य प्रदेश और आंध्र के बीच न्यू चंडीगढ़ में मुकाबला खेला गया. 

मैच में पहले बैटिंग करने के बाद आंध्र ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन बनाए. इस दौरान मध्य प्रदेश के लिए वैष्णवी ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए, जिसमें डबल हैट्रिक भी शामिल रही. भारतीय स्पिनर ने पारी के आखिरी यानी 20वें ओवर में डबल हैट्रिक का कमाल किया. उन्होंने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर हेन्रिएटा परीरा, चौथी गेंद पर अंजलि सरवानी, पांचवें गेंद पर अखिला पावनी और छठी गेंद पर शबनम शकील को अपना शिकार बनाया. इस तरह उन्होंने 4 गेंद में 4 विकेट लिए. वैष्णवी ने अपने स्पेल के 4 ओवर में 22 रन खर्चे. उनकी इकॉनमी 5.50 की रही.

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टीम इंडिया के लिए खेल रही व्हाइट बॉल क्रिकेट

वैष्णवी शर्मा भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रही हैं. वह 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुकी हैं. वनडे की 3 पारियों में उन्होंने 9 विकेट अपने खाते में डाले हैं. बाकी टी20 की 5 पारियों में 5 विकेट चटकाए हैं. सबसे छोटे फॉर्मेट में उनकी इकॉनमी 6.26 की रही.

वैष्णवी की टीम मध्य प्रदेश ने जीता मैच 

विमेंस टी20 के मुकाबले में आंध्र ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन बनाए. टीम के लिए हेन्रिएटा परीरा ने 59 रन की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कोई भी दूसरी बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा नहीं छू सकी. 

चेज के लिए उतरी मध्य प्रदेश ने 15.1 ओवर में सिर्फ 1 विकेट पर 133 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली. ओपनिंग पर उतरी अनुष्का शर्मा ने 53 गेंद में नाबाद 81 रन की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. उनके साथ ओपनिंग पर उतरीं आयुषी शुक्ला ने 29 गेंद पर 37 रन बनाए. उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. 

 

यह भी पढ़ें: बारिश में धुल जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे? जानें मौसम का ताजा अपडेट

Published at : 06 Nov 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
Vaishnavi Sharma Double Hat-trick Double Hat Trick Womens T20 Trophy 2026 Andhra Vs Madhya Pradesh
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