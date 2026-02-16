कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच

कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच

Indian Team Return Home, T20 WC 2026: कोलंबो में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम स्वदेश लौट चुकी है. तो आइए जानते हैं कि भारतीय टीम अगला मैच कहां और किसके खिलाफ खेलेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 16 Feb 2026 06:50 PM (IST)
टीम इंडिया ने बीते रविवार (15 फरवरी) कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रनों से धूल चटाई. अब अगले दिन यानी समोवार (16 फरवरी) को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया स्वदेश लौट चुकी है. तो आइए जानते हैं कि अब मेन इन ब्लू को अपना अगला मुकाबला कब, कहां और किसके खिलाफ खेलना है. 

तो आपको बता दें कि भारतीय टीम को चार में तीन लीग मैच भारत में ही खेलने थे, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच बाहर खेलना था. पाकिस्तान के खिलाफ मेन इन ब्लू ने अपना तीसरा लीग मुकाबला खेला. अब टीम को आखिरी लीग मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलना है. 

कोलंबो से अहमदाबाद पहुंची टीम इंडिया 

भारत की नीदरलैंड्स से भिड़ंत 18 फरवरी, बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी. इस मैच को मद्दे नजर रखते हुए सूर्या की सेना कोलंबो से अहमदाबाद पहुंची. भारतीय टीम का अहमदाबाद पहुंचने का वीडियो भी सामने आया. वीडियो में लगभग सभी खिलाड़ी नजर आए. खिलाड़ियों के अलावा कोचिंग स्टाफ के सदस्य भी टीम के साथ दिखे. 

पाकिस्तान के खिलाफ लगाई जीत की हैट्रिक 

पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने के साथ टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा दी. भारत ने पहले मैच में यूएसए को 29 रन से शिकस्त दी. फिर नामीबिया के खिलाफ दूसरे मैच में टीम इंडिया ने 93 से जीत अपने खाते में डाली. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 61 रनों से जीत हासिल कर मेन इन ब्लू ने जीत की हैट्रिक पूरी की. 

सुपर-8 में भी बनाई जगह 

गौरतलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करने का साथ टीम इंडिया ने सुपर-8 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है. भारतीय टीम अपने ग्रुप (ग्रुप-ए) से सुपर-8 में जगह हासिल करने वाली पहली टीम बनी. भारत के अलावा ग्रुप-सी से वेस्टइंडीज व इंग्लैंड और ग्रुप-डी से दक्षिण अफ्रीका ने भी सुपर-8 में अपनी जगह हासिल कर ली है. 

Published at : 16 Feb 2026 06:50 PM (IST)
Colombo IND VS PAK INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
