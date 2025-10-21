हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहनुमान के भक्त ने पाकिस्तान की लगाई लंका, अकेले पूरी टीम को किया ढेर; आते ही चमका दक्षिण अफ्रीकी हिंदू क्रिकेटर

हनुमान के भक्त ने पाकिस्तान की लगाई लंका, अकेले पूरी टीम को किया ढेर; आते ही चमका दक्षिण अफ्रीकी हिंदू क्रिकेटर

PAK vs SA 2nd Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इस मैच में एक हनुमान भक्त क्रिकेटर ने पाकिस्तान बैटिंग लाइन-अप की कमर तोड़ कर रख दी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Oct 2025 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान की पहली पारी 333 रनों पर सिमट गई थी. इस पारी में भारतीय मूल के क्रिकेटर ने पाक बैटिंग लाइन-अप की कमर तोड़ कर रख दी. केशव महाराज ने मैराथन स्पेल फेंके, और मैच में 42 से भी ज्यादा ओवर गेंदबाजी की. उन्होंने इस पारी में पाकिस्तान के 7 बल्लेबाजों को आउट किया.

कप्तान शान मसूद के 87 रन, सऊद शकील के 66 रन और सलमान आगा ने भी 45 रनों का योगदान दिया. पाकिस्तान टीम बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी, और उसने एक समय 5 विकेट खो कर 316 रन बना लिए थे. यहां से केशव महाराज का ऐसा तूफान आया कि उन्होंने अगले 17 रनों के भीतर बाकी सभी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट कर दिया. बताते चलें कि महाराज पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेले थे, लेकिन दूसरे मैच में उनकी वापसी हुई है.

दक्षिण अफ्रीका का हिन्दू क्रिकेटर चमका

केशव महाराज बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं. उन्होंने अपने X प्रोफाइल पर खुद को भगवान राम और हनुमान भक्त बताया हुआ है. जब पाकिस्तान का स्कोर 316 रन था, तब केशव महाराज ने सलमान आगा को 45 के स्कोर पर आउट किया. अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सेट बल्लेबाज सऊद शकील को भी चलता किया, जो 66 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद उन्होंने शाहीन अफरीदी और आसिफ अफरीदी को क्लीन बोल्ड किया और साजिद खान को एडन मार्करम के हाथों कैच करवाया.

केशव महाराज ने पारी में 42.4 ओवर गेंदबाजी की, जिनमें उन्होंने 102 रन देकर 7 विकेट लिए. ये किसी पारी में केशव द्वारा लिए सर्वाधिक विकेट नहीं हैं, वो इससे पहले 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ पारी में 7 विकेट और श्रीलंका के खिलाफ 2018 में एक टेस्ट पारी में 9 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. इस लेख को लिखे जाने तक दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अपनी पहली पारी में दो विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए हैं और पहली पारी वो अब भी 212 रनों से पीछे है.

यह भी पढ़ें:

वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 21 Oct 2025 04:32 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs South Africa Keshav Maharaj PAK Vs SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत लोकतंत्र, उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
'भारत लोकतंत्र, सिर्फ उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत लोकतंत्र, उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
'भारत लोकतंत्र, सिर्फ उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
ट्रेंडिंग
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
हेल्थ
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget