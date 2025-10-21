पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान की पहली पारी 333 रनों पर सिमट गई थी. इस पारी में भारतीय मूल के क्रिकेटर ने पाक बैटिंग लाइन-अप की कमर तोड़ कर रख दी. केशव महाराज ने मैराथन स्पेल फेंके, और मैच में 42 से भी ज्यादा ओवर गेंदबाजी की. उन्होंने इस पारी में पाकिस्तान के 7 बल्लेबाजों को आउट किया.

कप्तान शान मसूद के 87 रन, सऊद शकील के 66 रन और सलमान आगा ने भी 45 रनों का योगदान दिया. पाकिस्तान टीम बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी, और उसने एक समय 5 विकेट खो कर 316 रन बना लिए थे. यहां से केशव महाराज का ऐसा तूफान आया कि उन्होंने अगले 17 रनों के भीतर बाकी सभी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट कर दिया. बताते चलें कि महाराज पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेले थे, लेकिन दूसरे मैच में उनकी वापसी हुई है.

दक्षिण अफ्रीका का हिन्दू क्रिकेटर चमका

केशव महाराज बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं. उन्होंने अपने X प्रोफाइल पर खुद को भगवान राम और हनुमान भक्त बताया हुआ है. जब पाकिस्तान का स्कोर 316 रन था, तब केशव महाराज ने सलमान आगा को 45 के स्कोर पर आउट किया. अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सेट बल्लेबाज सऊद शकील को भी चलता किया, जो 66 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद उन्होंने शाहीन अफरीदी और आसिफ अफरीदी को क्लीन बोल्ड किया और साजिद खान को एडन मार्करम के हाथों कैच करवाया.

केशव महाराज ने पारी में 42.4 ओवर गेंदबाजी की, जिनमें उन्होंने 102 रन देकर 7 विकेट लिए. ये किसी पारी में केशव द्वारा लिए सर्वाधिक विकेट नहीं हैं, वो इससे पहले 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ पारी में 7 विकेट और श्रीलंका के खिलाफ 2018 में एक टेस्ट पारी में 9 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. इस लेख को लिखे जाने तक दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अपनी पहली पारी में दो विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए हैं और पहली पारी वो अब भी 212 रनों से पीछे है.

