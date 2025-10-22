भारतीय क्रिकेट टीम को राजनीति अपनी चपेट में लेने लगी है. ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने ऐसा दावा किया है. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर पर आरोप लगाया है कि वो धार्मिक आधार पर खिलाड़ियों का चयन करते हैं. शमा मोहम्मद ने सरफराज खान का नाम लेते हुए कहा कि क्या सिर्फ उपनाम की वजह से उनका टीम में सेलेक्शन नहीं हुआ.

शमा मोहम्मद ने X पर पोस्ट करके लिखा, "क्या सरफराज खान का टीम इंडिया में चयन सिर्फ उनके उपनाम की वजह से नहीं हुआ. हम सब जानते हैं कि गौतम गंभीर का इस बारे में क्या सोचना है."

शमा मोहम्मद का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब सरफराज खान को दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया A स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी. कांग्रेस नेता के इस बयान की जमकर आलोचना भी हो रही है.

सरफराज खान ने आखिरी बार नंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था. उसके बाद उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, फिर इंग्लैंड टूर और हाल ही में वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में भी उन्हें नहीं चुना गया था. अच्छे डोमेस्टिक रिकॉर्ड के बावजूद सरफराज टीम से बाहर हैं.

Is Sarfaraz Khan not selected because of his surname ! #justasking . We know where Gautam Gambhir stands on that matter — Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) October 22, 2025

रोहित शर्मा को 'मोटा' कह चुकी हैं शमा मोहम्मद

ये पहली बार नहीं है जब शमा मोहम्मद ने किसी क्रिकेटर को लेकर विवादित बयान दिया है. इसी साल उन्होंने रोहित शर्मा को मोटा कहा और उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे अप्रभावी कप्तान बताया था. हाल ही में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा करने के बावजूद सरफराज खान को इंडिया A स्क्वाड में जगह नहीं दी गई.

Here we go again. If merit doesn’t fit the narrative, pull out the “surname card.”



Sarfaraz’s selection depends on performance, not on “political victimhood hashtags.”



Cricket runs on stats, not sympathy and Gambhir’s record on nationalism hurts the ecosystem the most.



Stop… — Political Mind (@Political__mind) October 22, 2025

Really? Or is it just cricketing form, team balance, and performance that decide selection? Let’s not drag surnames into everything — Shrikanth K (@srikanthsk91) October 22, 2025

Thank God, it's Mohammed Siraj and not Siraj Khan otherwise we would not have seen a player with an infinite aura playing for India. pic.twitter.com/noHRVF3H6E — desi sigma (@desisigma) October 22, 2025

यह भी पढ़ें:

'सचिन से 5000 ज्यादा मेरे रन..., सबसे ज्यादा शतक भी मेरे होते', ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के बयान से सब हैरान