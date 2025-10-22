हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसरफराज 'खान' हैं इसलिए टीम से OUT, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने गौतम गंभीर पर लगाए आरोप; मचा बवाल

Sarfaraz Khan Shama Mohammed: शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सरफराज खान के सेलेक्शन पर सवाल खड़े किए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Oct 2025 03:23 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम को राजनीति अपनी चपेट में लेने लगी है. ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने ऐसा दावा किया है. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर पर आरोप लगाया है कि वो धार्मिक आधार पर खिलाड़ियों का चयन करते हैं. शमा मोहम्मद ने सरफराज खान का नाम लेते हुए कहा कि क्या सिर्फ उपनाम की वजह से उनका टीम में सेलेक्शन नहीं हुआ.

शमा मोहम्मद ने X पर पोस्ट करके लिखा, "क्या सरफराज खान का टीम इंडिया में चयन सिर्फ उनके उपनाम की वजह से नहीं हुआ. हम सब जानते हैं कि गौतम गंभीर का इस बारे में क्या सोचना है."

शमा मोहम्मद का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब सरफराज खान को दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया A स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी. कांग्रेस नेता के इस बयान की जमकर आलोचना भी हो रही है.

सरफराज खान ने आखिरी बार नंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था. उसके बाद उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, फिर इंग्लैंड टूर और हाल ही में वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में भी उन्हें नहीं चुना गया था. अच्छे डोमेस्टिक रिकॉर्ड के बावजूद सरफराज टीम से बाहर हैं.

रोहित शर्मा को 'मोटा' कह चुकी हैं शमा मोहम्मद

ये पहली बार नहीं है जब शमा मोहम्मद ने किसी क्रिकेटर को लेकर विवादित बयान दिया है. इसी साल उन्होंने रोहित शर्मा को मोटा कहा और उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे अप्रभावी कप्तान बताया था. हाल ही में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा करने के बावजूद सरफराज खान को इंडिया A स्क्वाड में जगह नहीं दी गई.

यह भी पढ़ें:

'सचिन से 5000 ज्यादा मेरे रन..., सबसे ज्यादा शतक भी मेरे होते', ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के बयान से सब हैरान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Oct 2025 03:19 PM (IST)
India National Cricket Team India A Sarfaraz Khan GAUTAM GAMBHIR
