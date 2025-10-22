Watch: भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, मैच से पहले की थी घनघोर बेइज्जती

एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान टीम के कप्तान और फिर भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया तो काफी बवाल हुआ. फिर टीम इंडिया ने सुपर-4 और फाइनल मैच में भी ऐसा ही किया. अब ऐसा ही भारतीय कबड्डी टीम ने एशियाई यूथ गेम्स में किया, उन्होंने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. एशिया कप की तरह इस मैच में भी भारत ने पाकिस्तान को हराया.

महिला विश्व कप 2025 में हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने भी पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था. इस मैच में भी टीम इंडिया ही जीती थी. अब ये 'नो हैंडशेक' कबड्डी के कोर्ट में भी पहुंचा. बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, इसके बाद प्लेयर्स ने ऐसा करने का फैसला किया.

भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ

एशियाई यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हो रहा है, इसमें भारत और पाकिस्तान की कबड्डी टीम आमने हुई. बहरीन में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. भारत ने पाकिस्तान को 81-26 से शिकस्त दी. लेकिन इस मैच से पहले भारत के कप्तान ईशांत राठी ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

वीडियो में नजर आ रहा है कि टॉस के दौरान रेफरी और ईशांत राठी खड़े हैं, पाकिस्तान के कप्तान आते हैं. रेफरी दोनों कप्तानों से हाथ मिलाते हैं, फिर पाकिस्तान के कप्तान राठी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं. तब राठी कुछ नहीं करते तो पाकिस्तान के कप्तान हाथ पीछे कर लेते हैं.

🚨 BIG! Team India REFUSES to shake hands with Pakistan before the toss at the Asian Youth Games 2025.



Later, India CRUSHED Pakistan 81–26 in a one-sided Kabaddi match 🔥 pic.twitter.com/vrGGr52rOC — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 21, 2025

भारतीय टीम की धमाकेदार जीत

भारतीय कबड्डी टीम ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 81-26 से धूल चटाई. भारत ने मैच शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को 2 बार ऑलआउट कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं मिला. हाफ टाइम तक भारत 43-12 से आगे थी, दूसरे हाफ में भारत ने बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया.