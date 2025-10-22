हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, मैच से पहले की थी घनघोर बेइज्जती

Watch: भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, मैच से पहले की थी घनघोर बेइज्जती

India Pakistan Kabaddi: एशियाई यूथ गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. फिर मैच में भी भारत ने पाक को बुरी तरह हराया.

By : शिवम | Updated at : 22 Oct 2025 09:10 AM (IST)
एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान टीम के कप्तान और फिर भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया तो काफी बवाल हुआ. फिर टीम इंडिया ने सुपर-4 और फाइनल मैच में भी ऐसा ही किया. अब ऐसा ही भारतीय कबड्डी टीम ने एशियाई यूथ गेम्स में किया, उन्होंने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. एशिया कप की तरह इस मैच में भी भारत ने पाकिस्तान को हराया.

महिला विश्व कप 2025 में हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने भी पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था. इस मैच में भी टीम इंडिया ही जीती थी. अब ये 'नो हैंडशेक' कबड्डी के कोर्ट में भी पहुंचा. बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, इसके बाद प्लेयर्स ने ऐसा करने का फैसला किया.

भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ

एशियाई यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हो रहा है, इसमें भारत और पाकिस्तान की कबड्डी टीम आमने हुई. बहरीन में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. भारत ने पाकिस्तान को 81-26 से शिकस्त दी. लेकिन इस मैच से पहले भारत के कप्तान ईशांत राठी ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

वीडियो में नजर आ रहा है कि टॉस के दौरान रेफरी और ईशांत राठी खड़े हैं, पाकिस्तान के कप्तान आते हैं. रेफरी दोनों कप्तानों से हाथ मिलाते हैं, फिर पाकिस्तान के कप्तान राठी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं. तब राठी कुछ नहीं करते तो पाकिस्तान के कप्तान हाथ पीछे कर लेते हैं.

भारतीय टीम की धमाकेदार जीत

भारतीय कबड्डी टीम ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 81-26 से धूल चटाई. भारत ने मैच शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को 2 बार ऑलआउट कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं मिला. हाफ टाइम तक भारत 43-12 से आगे थी, दूसरे हाफ में भारत ने बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 22 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asian Youth Games Ind - Pak Indian Kabaddi Team No Handshake Controversy
