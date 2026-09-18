भारतीय महिला खिलाड़ी को पुरुष कोच के साथ दिया कमरा

एशियन गेम्स 2026 में खराब व्यवस्थाओं का एक और मामला सामने आया है, जिससे जापान की किरकिरी हो रही है. ताजा मामला भारतीय जिमनास्ट प्रणति नायक से जुड़ा है, जिन्हें उनके कोच अशोक शर्मा के साथ ही कमरा दे दिया गया. इसके खिलाफ बोलने के बावजूद कोई हल नहीं निकला, तब प्रणति और कोच ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों से मदद मांगी.

IOA के अधिकारियों ने फोन किया, जिसके बाद प्रणति नायक के कोच अशोक शर्मा को दूसरा कमरा देने का आश्वासन दिया गया. लेकिन उनकी मुश्किल फिर बढ़ गई, दरअसल जब कोच अपने दूसरे कमरे की चाबी लेने गए तो उन्हें चाबी देने से मना करते हुए बताया गया कि रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है. जांच के बाद इस मामले को भी सुलझाया गया. गुरुवार करीब 2 बजे शर्मा को उनका कमरा मिल पाया.

एशियन गेम्स 2026 जापान में हो रहा है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही खराब व्यवस्थाएं की बात सामने आने लगी थी. ये भी आरोप लगे कि खिलाड़ियों को जो बेड मिले, वो बहुत छोटे हैं. दक्षिण कोरिया समेत कई देशों के खिलाड़ियों ने छोटे बेड की शिकायत की. कई खिलाड़ियों ने उनके केबिन में पानी लीक होने की शिकायत की.

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एशियन गेम्स में पहली बार हो रहा है जब खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स विलेज नहीं बनाया गया. वैसे पहले इसे बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन अधिक खर्च आने की वजह से इसे बनाया गया. खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं.

ओपनिंग सेरेमनी से पहले शुक्रवार को हुई झंडा फहराने की सेरेमनी में भी खराब व्यवस्था नजर आई. मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स में आने वाली टीमों के लिए होने वाला आधिकारिक स्वागत कार्यक्रम भी देरी से शुरू हुआ, फिर बीच में भी रोक दिया गया. आयोजकों ने कोई ठोस कारण नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.

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