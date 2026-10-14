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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे ने ब्रिटेन के प्रिंस संग खेला क्रिकेट, बेहद खास है वजह

सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे ने ब्रिटेन के प्रिंस संग खेला क्रिकेट, बेहद खास है वजह

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और पूर्व क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ब्रिटेन के राजकुमार (Prince William) के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए. इस दौरान वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा भी मौजूद रहे.

Written By : शिवम |  Updated at : 14 Oct 2026 05:18 PM (IST)
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भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली और अजिंक्य रहाणे एक बार फिर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए. इस बार वजह खास थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम के साथ गेम खेला. वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा भी इस दौरान मौजूद रहे. वायरल फोटो में दादा प्रिंस को गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं. दूसरी फोटो सभी खिलाड़ी और अधिकारी की साथ खड़े हुए की है.

सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, ब्रायन लारा ने प्रिंस विलियम के साथ एक मैच खेला. इसके जरिए नवंबर में होने वाले अर्थशूट प्राइज अवॉर्ड समारोह के लिए माहौल तैयार किया गया. ये समारोह मुंबई में होगा. ये फ्रेंडली मैच मंगलवार को लंदन में बकिंघम पैलेस के सामने द मॉल (The Mall) में खेला गया, जो टेनिस बॉल से हुआ.


सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे ने ब्रिटेन के प्रिंस संग खेला क्रिकेट, बेहद खास है वजह

सभी खिलाड़ी प्रिंस विलियम के आमंत्रण पर पहुंचे थे. 38 वर्षीय अजिंक्य रहाणे ने बुधवार को लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए अपने अनुभव को बताया. इस मैच में वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा, इंग्लैंड के जो रुट और हैरी ब्रूक भी शामिल हुए. रहाणे ने लिखा कि क्रिकेट के जरिए उन्हें दुनिया के शानदार स्टेडियम में खेलने का मौका मिला, लेकिन लंदन में बकिंघम पैलेस में टेनिस बॉल से खेलने का अनुभव कुछ ऐसा है, जो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा.

रहाणे ने ब्रायन लारा, सौरव गांगुली, हैरी ब्रूक, जो रुट, प्रिंस विलियम समेत कई बड़े लोगों से मिलने और उनके साथ खेलने को अपना सौभाग्य बताया. उन्होंने लिखा कि क्रिकेट में वो ताकत है कि सभी को एकजुट किया जाए.

मुंबई में होगा समारोह

अर्थशूट प्राइज की शुरुआत प्रिंस विलियम ने साल 2020 में की थी. इस बार समारोह का छठा संस्करण है, जो अगले महीने 17 तारीख को मुंबई में होगा. ये पहली बार भारत में होगा. इसकाउद्देश्य पर्यावरण संकट से निपटने वाले प्रभावी समाधानों को बढ़ावा देना है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Oct 2026 05:10 PM (IST)
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Sourav Ganguly Ajinkya Rahane
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