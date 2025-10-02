हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल, भारतीय फैंस बुरी तरह भड़के

Azaad Kashmir: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में एक नया विवाद सामने आया है. पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने कमेंट्री के दौरान 'आजाद कश्मीर' का जिक्र करके एक नए विवाद को तूल दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Oct 2025 08:10 PM (IST)
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में एक नया विवाद सामने आया है. पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने कमेंट्री के दौरान 'आजाद कश्मीर' का जिक्र करके एक नए विवाद को तूल दिया है. दरअसल यह मामला गुरुवार को खेले गए पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच का है, जिसमें पाक टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 128 रनों पर ढेर हो गई.

पाकिस्तान-बांग्लादेश मैच में नतालिया परवेज के बैकग्राउंड पर चर्चा करते समय सना मीर ने कहा कि परवेज 'आजाद कश्मीर' से आती हैं. उनके इस बयान पर भारतीय फैंस भड़क उठे हैं और पूर्व पाक कप्तान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कई दशकों से इस पर अपना दावा ठोकता रहा है.

भारत-पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्तों को देखते हुए सना मीर का कमेंट्री में 'आजाद कश्मीर' कहना इसलिए भी बड़ा विवाद बन सकता है, क्योंकि एशिया कप ट्रॉफी कंट्रोवर्सी अभी समाप्त नहीं हुई है. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच खेले गए, उनमें भारतीय टीम ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाए थे. वहीं फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने PCB चेयरमैन और ACC प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. ये ट्रॉफी विवाद अब भी जारी है.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश वर्ल्ड कप मैच में 'आजाद कश्मीर' का जिक्र करने वाली सना मीर शायद खुद भी नहीं जानती होंगी कि उनके द्वारा कहे गए सिर्फ 2 शब्द बहुत बड़े विवाद को जन्म दे देंगे. इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस उन्हें बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं. एक भारतीय फैन ने मांग करके कहा कि सना मीर को जल्द से जल्द कमेंट्री पेनल से बर्खास्त कर देना चाहिए.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 02 Oct 2025 08:09 PM (IST)
Pakistan Vs Bangladesh Sana Mir PAKISTAN CRICKET TEAM Womens ODI World Cup 2025
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
