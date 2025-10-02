महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में एक नया विवाद सामने आया है. पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने कमेंट्री के दौरान 'आजाद कश्मीर' का जिक्र करके एक नए विवाद को तूल दिया है. दरअसल यह मामला गुरुवार को खेले गए पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच का है, जिसमें पाक टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 128 रनों पर ढेर हो गई.

पाकिस्तान-बांग्लादेश मैच में नतालिया परवेज के बैकग्राउंड पर चर्चा करते समय सना मीर ने कहा कि परवेज 'आजाद कश्मीर' से आती हैं. उनके इस बयान पर भारतीय फैंस भड़क उठे हैं और पूर्व पाक कप्तान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कई दशकों से इस पर अपना दावा ठोकता रहा है.

भारत-पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्तों को देखते हुए सना मीर का कमेंट्री में 'आजाद कश्मीर' कहना इसलिए भी बड़ा विवाद बन सकता है, क्योंकि एशिया कप ट्रॉफी कंट्रोवर्सी अभी समाप्त नहीं हुई है. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच खेले गए, उनमें भारतीय टीम ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाए थे. वहीं फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने PCB चेयरमैन और ACC प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. ये ट्रॉफी विवाद अब भी जारी है.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश वर्ल्ड कप मैच में 'आजाद कश्मीर' का जिक्र करने वाली सना मीर शायद खुद भी नहीं जानती होंगी कि उनके द्वारा कहे गए सिर्फ 2 शब्द बहुत बड़े विवाद को जन्म दे देंगे. इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस उन्हें बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं. एक भारतीय फैन ने मांग करके कहा कि सना मीर को जल्द से जल्द कमेंट्री पेनल से बर्खास्त कर देना चाहिए.

Player ‘from Azad Kashmir’ is this kind of commentary allowed?



And then they say keep politics away from sports. pic.twitter.com/1HSHjRWMZG — Lala (@FabulasGuy) October 2, 2025

What the hell is ‘Azaad Kashmir’ @ICC @BCCI? Using this on a global stage is outrageous. @JayShah @MithunManhas, take immediate, strict action—Ban Sana Mir . There is NO ‘Azaad Kashmir.’ Such anti-India propaganda has no place in cricket!#PakvsBan #CWC25

pic.twitter.com/VyG4cuBToJ — MARCO (@Supremesir10) October 2, 2025

Kickout this Sana Mir from commentary. She is bringing politics into commentary. @JioHotstar @ICC https://t.co/7XL4LKBptg — Ravi (@Raviii77777) October 2, 2025

