हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसाल 2026 में अब तक शादी करने वाले भारतीय क्रिकेटर, 40 साल के दिग्गज ने भी लिए सात फेरे

साल 2026 में अब तक शादी करने वाले भारतीय क्रिकेटर, 40 साल के दिग्गज ने भी लिए सात फेरे

Indian Cricketers Married in 2026: कुलदीप यादव 14 मार्च को वंशिका चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंध गए. वो ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर नहीं हैं जिन्होंने 2026 में शादी रचाई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Mar 2026 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

Kuldeep Vanshika Marriage: भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव 14 मार्च को शादी के बंधन में बंध गए. 31 वर्षीय कुलदीप ने अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी रचाई. उनका शादी समारोह मसूरी के प्रतिष्ठित होटल सवोय में हुआ, जिसमें तिलक वर्मा और मोहम्मद कैफ जैसी क्रिकेट से जुड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं.

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के अलावा रिंकू सिंह भी अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ कुलदीप और वंशिका की शादी में शामिल होने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि 17 मार्च को लखनऊ में एक ग्रैंड रिसेप्शन होने वाला है, जिसमें क्रिकेट, बिजनेस और राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां आ सकती हैं.

कुलदीप को पिछले कुछ दिनों में दोहरी खुशी मिली है क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो भारत की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे. टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों के रिकॉर्ड अंतर से हराया था. मगर क्या आप जानते हैं कि इस साल शादी करने वाले कुलदीप यादव अकेले भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं.

ये दिग्गज भी ले चुका है 7 फेरे

भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने इसी साल दूसरी शादी की थी. उन्होंने 21 फरवरी, 2025 के दिन अपनी आयरिश गर्लफ्रेंस सोफी शाइन से शादी रचाई थी, यह उनकी दूसरी शादी है. शिखर और सोफी काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान उन्हें पहली बार एकसाथ देखा गया था.

उन्होंने मे 2025 में सोशल मीडिया के माध्यम से रिलेशनशिप में होने की बात स्वीकार की थी. उसके करीब 9 महीने बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय किया था. शिखर की पहली पत्नी का नाम आयशा मुखर्जी है और दोनों ने साल 2012 में शादी रचाई थी. इस रिश्ते से उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम जोरावर है. कई सालों के बाद 5 अक्टूबर 2023 के दिन शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ने तलाक ले लिया था. हालांकि वो कई सालों से अलग रह रहे थे.

यह भी पढ़ें:

'तोड़ियो मत...', IPL की तैयारी कर रहे ऋषभ पंत ने साथी खिलाड़ी को बैट देकर कही ये बात, देखें वीडियो

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 15 Mar 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Kuldeep Yadav Kuldeep Yadav Wedding Vanshika Chadha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
साल 2026 में अब तक शादी करने वाले भारतीय क्रिकेटर, 40 साल के दिग्गज ने भी लिए सात फेरे
साल 2026 में अब तक शादी करने वाले भारतीय क्रिकेटर, 40 साल के दिग्गज ने भी लिए सात फेरे
क्रिकेट
बुमराह पर छक्के लगाकर बनाई डॉक्यूमेंट्री, अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ साहिबजादा फरहान ने लिखी किताब?
पहले बनाई डॉक्यूमेंट्री, अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ साहिबजादा फरहान ने लिखी किताब?
क्रिकेट
Watch: पापा बनने वाले हैं टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, बेबी शॉवर का वीडियो वायरल
पापा बनने वाले हैं टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, बेबी शॉवर का वीडियो वायरल
क्रिकेट
Watch: गर्लफ्रेंड माहिका संग महंगी कार में ड्राइव पर निकले हार्दिक पांड्या, कीमत PSL प्राइज मनी से 3 गुना ज्यादा 
माहिका संग महंगी कार में ड्राइव पर निकले हार्दिक पांड्या, कीमत PSL प्राइज मनी से 3 गुना ज्यादा 
Advertisement

वीडियोज

LPG Gas Crisis: LPG Supply अब बिना रुकावट? 24 घंटे का इंतजार बस! | Strait of Hormuz
Election Date Announcement: बंगाल में किसका चलेगा दांव? ममता के लिए क्या है चुनौती? | Mamata
LPG Gas Crisis: आ रहे 'शिवालिक-नंदादेवी'..चंद घंटे बाद...'सिलेंडर संकट' समाप्त! | Indian Ship
Iran Israel War: IRGC की इजरायल को खुली धमकी..Netanyahu को मारने की खाई कसम! | Khamenei | Trump
Iran Israel War: ईरान की बरसती मिसाइलों का खौफनाक वीडियो..हैरान कर देगा! | Khamenei | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या होर्मुज में युद्धपोत भेजेंगे चीन और ब्रिटेन? ईरान के खिलाफ ट्रंप की अपील पर आया जवाब
क्या होर्मुज में युद्धपोत भेजेंगे चीन और ब्रिटेन? ईरान के खिलाफ ट्रंप की अपील पर आया जवाब
महाराष्ट्र
'कुंभ से मेट्रो तक...हमने पहले किया', मुंबई में मंच से सपा चीफ ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
'कुंभ से मेट्रो तक...हमने पहले किया', मुंबई में मंच से सपा चीफ ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
इंडिया
Congress On Election: बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, कांग्रेस का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, कांग्रेस का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा
बॉलीवुड
‘जो दिखेगा वो बिकेगा’, कैमरा देखते ही अवनीत कौर ने टॉप को किया नीचे, वीडियो वायरल
‘जो दिखेगा वो बिकेगा’, कैमरा देखते ही अवनीत कौर ने टॉप को किया नीचे, वीडियो वायरल
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
विश्व
Israel-US Iran War Live: खर्ग द्वीप पर अमेरिका ने मचाई तबाही तो बौखलाया ईरान, मिडिल ईस्ट में US ठिकानों पर बरपाया कहर
Live: खर्ग द्वीप पर US ने मचाई तबाही तो बौखलाया ईरान, अमेरिकी ठिकानों पर बरपाया कहर
यूटिलिटी
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget