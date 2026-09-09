IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया को नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट, एशियन गेम्स से आया अपडेट

टीम इंडिया को नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट, एशियन गेम्स से आया अपडेट

भारत की मेंस और वीमेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 में भाग लेने जल्द जापान जाने वाली हैं. उन्हें वहां ठहरने के लिए 5-सितारा होटल उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Sep 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है, जिनमें भाग लेने भारतीय क्रिकेट टीम भी जाएगी. आमतौर पर टीम इंडिया जब किसी टूर या इवेंट में भाग लेने जाती है तब उसके 5-स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाती है. एशियाई खेलों का आयोजन जापान में होगा. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि एशियन गेम्स के आयोजक जैसी व्यवस्था करेंगे, भारतीय खिलाड़ियों को वही स्वीकार करना होगा.

नहीं मिलेगा 5 स्टार होटल

भारतीय दल की सेंड-ऑफ सेरेमनी के मौके पपर राजीव शुक्ला ने कहा, "आयोजक जो कुछ भी उपलब्ध करवा रहे हैं, खिलाड़ी वहीं रहेंगे. हमने भी नजर बनाई हुई है कि वहां भारतीय खिलाड़ियों को कैसी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे हमारे खिलाड़ियों को कोई परेशानी ना हो. वे निश्चित रूप से 5-स्टार होटल तो नहीं हैं, लेकिन रहने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है."

एशियन गेम्स में महिला टीमों के क्रिकेट मैच 17 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगे, जो 22 सितंबर तक खेले जाएंगे. वहीं पुरुष टीम 24 सितंबर-3 अक्टूबर तक एक्शन में दिखेंगी. भारतीय महिला टीम का क्वार्टरफाइनल मुकाबला 18 सितंबर को जापान के साथ होगा. वहीं मेंस टीम इंडिया 28 सितंबर को अपना पहला मैच खेलेगी.

राजीव शुक्ला ने आगे यह भी कहा, "हमारे खिलाड़ियों के लिए जैसी भी व्यवस्था की गई है, उसकी हामारे पास तस्वीर और वीडियो हैं. मुझे लगता है कि वह अच्छी जगह है. हमारे खिलाड़ियों को वहीं रहना होगा, नहीं तो उनके लिए ओसाका या टोक्यो में रहने की व्यवस्था करनी पड़ती, जो नागोया से बहुत दूर हैं.

यह भी पढ़ें: BCCI ने कब-कब अफगानिस्तान की मदद की? कितनी बार भारत में दिया होमग्राउंड

किसने की व्यवस्था

राजीव शुक्ला ने यह भी बताया कि भारतीय खिलाड़ियों को अलग से कमरा दिया जाएगा, वे आपस में रूम शेयर नहीं करेंगे. इतिहास में ऐसा होता आया है कि 2 क्रिकेटर एक ही रूम शेयर करते थे. उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स आयोजन समिति, भारतीय ओलंपिक संघ और जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने मिलकर क्रिकेटरों के लिए ठहरने की व्यवस्था की है.

एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पहले जापान का दौरा किया था. उस समय एसीसी अधिकारियों को ड्रेसिंग रूम, पिच और मैदान से भी आपत्ति थी. आयोजकों ने सुधार किया, जिसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल सभी व्यवस्थाओं से संतुष्ट है.

यह भी पढ़ें:

दलीप ट्रॉफी: 'फ्लैट पिच' पर मोहम्मद शमी का जलवा, 4 मेडन ओवर; चटकाए इतने विकेट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Asian Games Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी: 'फ्लैट पिच' पर मोहम्मद शमी का जलवा, 4 मेडन ओवर; चटकाए इतने विकेट
दलीप ट्रॉफी: 'फ्लैट पिच' पर मोहम्मद शमी का जलवा, 4 मेडन ओवर; चटकाए इतने विकेट
क्रिकेट
BCCI ने कब-कब अफगानिस्तान की मदद की? कितनी बार भारत में दिया होमग्राउंड
BCCI ने कब-कब अफगानिस्तान की मदद की? कितनी बार भारत में दिया होमग्राउंड
क्रिकेट
PAK टीम से 7 खिलाड़ियों की छुट्टी पर बोले बाबर आजम, 'ये मेरे लिए...'
PAK टीम से 7 खिलाड़ियों की छुट्टी पर बोले बाबर आजम, 'ये मेरे लिए...'
क्रिकेट
क्या अनाया बांगर खेल सकती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट? ट्रांसजेंडर पर क्या है ICC का नियम
क्या अनाया बांगर खेल सकती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट? ट्रांसजेंडर पर क्या है ICC का नियम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शेख हसीना को कैप्चर कर लाएंगे और फांसी देंगे', बांग्लादेश ने फिर दिखाई आंखें
'शेख हसीना को कैप्चर कर लाएंगे और फांसी देंगे', बांग्लादेश ने फिर दिखाई आंखें
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
विश्व
ब्रह्मोस की तबाही भूला नहीं PAK! खरीदा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, PAF का दावा
ब्रह्मोस की तबाही भूला नहीं PAK! खरीदा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, PAF का दावा
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
ट्रेंडिंग
घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप
घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप
टेक्नोलॉजी
Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब
Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget