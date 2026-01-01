हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNew Year 2026: विराट-बुमराह से लेकर जसप्रीत बुमराह तक, गौतम गंभीर समेत भारतीय क्रिकेटरों ने ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया

Cricketers New Year 2026 Celebration: भारतीय क्रिकेटरों ने अलग और अनोखे अंदाज में साल 2026 का स्वागत किया है. विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर ने सबको नए साल की शुभकामनाएं दी हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Jan 2026 04:08 PM (IST)
पूरा विश्व नई उम्मीदों और नए सपनों के साथ 2026 में प्रवेश कर चुका है. क्रिकेट जगत ने भी अपने-अपने अंदाज में नववर्ष मनाया. विराट कोहली से लेकर साक्षी धोनी और गौतम गंभीर ने भी नए साल के मौके पर सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर किया है. जानिए क्रिकेटरों ने किस अंदाज में साल 2026 का स्वागत किया है.

क्रिकेटरों ने यूं मनाया नववर्ष

विराट कोहली

विराट कोहली ने 31 दिसंबर को सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ तस्वीर साझा की थी. उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि वो अपने जीवन के प्रकाश के साथ नए साल की शुरुआत करने जा रहा हूं. आज उन्होंने अपनी नीले सूट में तस्वीर शेयर की है, जिसमें अनुष्का शर्मा भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

 
 
 
 
 
साक्षी धोनी

साक्षी धोनी ने अपने हसबैंड एमएस धोनी और बेटी जीवा धोनी के साथ तस्वीर साझा की. उन्होंने सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दीं. धोनी और उनकी वाइफ साक्षी ने गोल्डन रंग की टोपी पहनी हुई थी.

 
 
 
 
 
गौतम गंभीर

भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैमिली के साथ तस्वीर साझा की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अपने पसंदीदा लोगों का हाथ पकड़ कर साल 2026 में प्रवेश कर रहा हूं. सभी को नववर्ष की बधाई."

जसप्रीत बुमराह

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी फैमिली के साथ तस्वीर साझा की. उन्होंने अपनी वाइफ संजना गणेशन, मां दलजीत बुमराह और बेटे अंगद के साथ तस्वीर शेयर की.

 
 
 
 
 
इरफान पठान

इरफान पठान ने लिखा, "पिछले साल आजमाए भी गए थे और नवाजे भी. इस साल नई उम्मीदें. पठान परिवार की तरफ से सभी को नए साल की शुभकामनाएं.

 
 
 
 
 
SA20 लीग में शेरफेन रडरफोर्ड ने ठोके महज 15 गेंदों में 47 रन, लगातार लगे 6, 6, 6, 6, 6, 6

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 01 Jan 2026 04:08 PM (IST)
New Year VIRAT KOHLI GAUTAM GAMBHIR New Year 2026
