हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार

श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार

Shreyas Iyer Apartment in Mumbai: भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुंबई के सबसे पॉश इलाके वर्ली में एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिया है, जिसके हर महीने के रेंट में एक लग्जरी कार आ सकती है!

By : शिवम | Updated at : 12 Jun 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

श्रेयस अय्यर पिछले काफी दिनों से चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में BCCI ने उन्हें नेशनल टी20 टीम का फुल टाइम कप्तान नियुक्त किया है. वह अभी धर्मशाला में हैं, जहां भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे खेला जाना है. इस बीच उनकी लाइफस्टाइल की भी चर्चाएं होने लगी है, क्योंकि उन्होंने मुंबई के सबसे पॉश इलाके वर्ली में एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिया है. इसका किराया जानकार आपके होश उड़ जाएंगे, इसे यूं समझो कि हर महीने के किराए में एक कार या एक छोटा घर खरीदा जा सकता है.

3 साल के लीज पर ली प्रॉपर्टी

श्रेयस अय्यर ने वर्ली में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर ली है. रिपोर्ट के मुताबिक इस अपार्टमेंट को उन्होंने 3 साल के लीज पर लिया है, जिसकी कुल वैल्यू 7.14 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट के अनुसार इस इस डील का रजिस्ट्रेशन इसी महीने (जून) पूरा हुआ है. एग्रीमेंट के अनुसार हर साल उनका किराया 7 प्रतिशत बढ़ जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कि प्रत्येक साल उन्हें हर महीने का कितना रेंट देना होगा.

श्रेयस अय्यर को हर महीने कितना किराया देना होगा?

रेंट एग्रीमेंट के अनुसार पहले 12 महीनों में श्रेयस अय्यर को हर महीने 18 लाख 50 हजार रुपये किराया देना होगा. दूसरे साल इसमें 7 प्रतिशत बढ़ जाएगा, जो हर महीने 19.79 लाख हो जाएगा. तीसरे साल में प्रत्येक महीने उन्हें 21.18 लाख रुपये रेंट देना होगा. 3 सालों तक वह कुल 7 करोड़ 14 लाख रुपये देंगे.

यह भी पढ़ें- धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

कितना बड़ा है श्रेयस अय्यर का नया घर

मुंबई के वर्ली में प्रॉपर्टी के रेट काफी ज्यादा है, ये इलाका बिजनेसमैन, सेलेब्रिटीज और अमीर लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक है. श्रेयस अय्यर ने जो अपार्टमेंट किराए पर लिया है, वो Artesia में है. अय्यर के अपार्टमेंट का एरिया 3,875 वर्ग फुट का है, जिसके साथ उन्हें 4 कार के लिए पार्किंग स्पेस भी मिला है. इस डील के लिए अय्यर ने 1 लाख 84 हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई है.

यह भी पढ़ें- हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया से परमानेंट छुट्टी! 2027 वर्ल्ड कप पर दिग्गज का चौंकाने वाला बयान

31 वर्षीय श्रेयस अय्यर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 14 टेस्ट, 76 वनडे और 51 टी20 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने क्रमश 811, 2977 और 1104 रन बनाए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Worli SHREYAS IYER Mumbai Apartment India T20 Captain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार
श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार
क्रिकेट
FIFA World Cup: मेसी और रोनाल्डो वर्ल्ड कप में कब खेलेंगे पहला मैच? देखें अर्जेंटीना और पुर्तगाल का पूरा शेड्यूल
मेसी और रोनाल्डो वर्ल्ड कप में कब खेलेंगे पहला मैच? देखें अर्जेंटीना और पुर्तगाल का पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया से परमानेंट छुट्टी! 2027 वर्ल्ड कप पर दिग्गज का चौंकाने वाला बयान
हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया से परमानेंट छुट्टी! 2027 वर्ल्ड कप पर दिग्गज का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे को मिला टीम इंडिया में मौका, इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने किया चयन
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे को मिला टीम इंडिया में मौका, इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने किया चयन
Advertisement

वीडियोज

China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
बिहार
ममता बनर्जी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं तो...'
ममता बनर्जी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं तो...'
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
इंडिया
Petrol-Disel Crisis: पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
शिक्षा
NEET UG 2026 Re- Exam: NEET री-एग्जाम पर NTA का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होनी है परीक्षा
NEET री-एग्जाम पर NTA का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होनी है परीक्षा
ABP NEWS
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
ABP NEWS
पेट्रोल भरवाने गए थे, कर्मचारी को पीटकर आ गए लेकिन कैमरे में कैद
पेट्रोल भरवाने गए थे, कर्मचारी को पीटकर आ गए लेकिन कैमरे में कैद
ABP NEWS
समझौता करने गए थे लेकिन यह क्या होगया !
समझौता करने गए थे लेकिन यह क्या होगया !
ABP NEWS
क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया ?
क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया ?
ABP NEWS
धीरे-धीरे चुपचाप जा रहे था बुज़ुर्ग, पीछे से सांड आया और
धीरे-धीरे चुपचाप जा रहे था बुज़ुर्ग, पीछे से सांड आया और
Embed widget