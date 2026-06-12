श्रेयस अय्यर पिछले काफी दिनों से चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में BCCI ने उन्हें नेशनल टी20 टीम का फुल टाइम कप्तान नियुक्त किया है. वह अभी धर्मशाला में हैं, जहां भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे खेला जाना है. इस बीच उनकी लाइफस्टाइल की भी चर्चाएं होने लगी है, क्योंकि उन्होंने मुंबई के सबसे पॉश इलाके वर्ली में एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिया है. इसका किराया जानकार आपके होश उड़ जाएंगे, इसे यूं समझो कि हर महीने के किराए में एक कार या एक छोटा घर खरीदा जा सकता है.

3 साल के लीज पर ली प्रॉपर्टी

श्रेयस अय्यर ने वर्ली में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर ली है. रिपोर्ट के मुताबिक इस अपार्टमेंट को उन्होंने 3 साल के लीज पर लिया है, जिसकी कुल वैल्यू 7.14 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट के अनुसार इस इस डील का रजिस्ट्रेशन इसी महीने (जून) पूरा हुआ है. एग्रीमेंट के अनुसार हर साल उनका किराया 7 प्रतिशत बढ़ जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कि प्रत्येक साल उन्हें हर महीने का कितना रेंट देना होगा.

श्रेयस अय्यर को हर महीने कितना किराया देना होगा?

रेंट एग्रीमेंट के अनुसार पहले 12 महीनों में श्रेयस अय्यर को हर महीने 18 लाख 50 हजार रुपये किराया देना होगा. दूसरे साल इसमें 7 प्रतिशत बढ़ जाएगा, जो हर महीने 19.79 लाख हो जाएगा. तीसरे साल में प्रत्येक महीने उन्हें 21.18 लाख रुपये रेंट देना होगा. 3 सालों तक वह कुल 7 करोड़ 14 लाख रुपये देंगे.

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कितना बड़ा है श्रेयस अय्यर का नया घर

मुंबई के वर्ली में प्रॉपर्टी के रेट काफी ज्यादा है, ये इलाका बिजनेसमैन, सेलेब्रिटीज और अमीर लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक है. श्रेयस अय्यर ने जो अपार्टमेंट किराए पर लिया है, वो Artesia में है. अय्यर के अपार्टमेंट का एरिया 3,875 वर्ग फुट का है, जिसके साथ उन्हें 4 कार के लिए पार्किंग स्पेस भी मिला है. इस डील के लिए अय्यर ने 1 लाख 84 हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई है.

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31 वर्षीय श्रेयस अय्यर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 14 टेस्ट, 76 वनडे और 51 टी20 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने क्रमश 811, 2977 और 1104 रन बनाए हैं.