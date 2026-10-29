शिखर धवन की पत्नी ने पहली बार रखा करवा चौथ का व्रत, कहा- 'मैं बहुत भाग्यशाली'

आज करवा चौथ का त्यौहार है, जिसमें पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने हाल ही में अपनी दूसरी शादी सोफी शाइन से की. आयरलैंड की सोफी ने शिखर की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, जो उनका पहला करवा चौथ व्रत है. उन्होंने बुधवार को एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस से टिप्स भी मांगे थे.

सोफी शाइन ने कहा कि वह अपने पहले करवा चौथ व्रत को लेकर उत्साहित हैं और कभी नहीं सोचा तह कि एक दिन अपने पति के लिए इस त्यौहार को मनाऊंगी. उन्होंने बताया कि वह करवा चौथ पर लाल साड़ी पहनेंगी. इस पर धवन ने भी कमेंट किया.

सोफी ने कहा, "नमस्ते सभी को, मेरा पहला करवा चौथ है, मैं बहुत उत्साहित हूं. आज शाम (बुधवार) को मेहंदी लगवाउंगी और कल (गुरुवार) एक बहुत सुंदर लाल साड़ी पहनूंगी. मैं आयरलैंड से हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने पति के लिए ये खूबसूरत त्यौहार मनाऊंगी. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूं."

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शिखर धवन ने सोफी के इस वीडियो पर दिल वाले इमोजी शेयर किए. बता दें कि सोफी शिखर धवन की दूसरी पत्नी हैं, जिनके साथ वह करीब 2 साल से रिलेशनशिप में थे. धवन और सोफी ने इसी साल फरवरी में शादी की थी. सोफी ने करवा चौथ से पहले खूबसूरत मेहंदी लगवाई, जिसकी फोटो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की.





40 वर्षीय शिखर धवन ने भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने क्रमश 2315, 6793 और 1759 रन बनाए. उन्होंने 2022 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था.

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