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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजोजिला दर्रे पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत, क्रिकेटर शिखर धवन ने जताया शोक; फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए की प्रार्थना

जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत, क्रिकेटर शिखर धवन ने जताया शोक; फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए की प्रार्थना

Shikhar Dhawan on Valanche at Zojila Pass: जोजिला दर्रे के जीरो पॉइंट इलाके में हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई. शिखर धवन ने दुखद घटना पर शोक जताते और फंसे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की.

By : शिवम | Updated at : 28 Mar 2026 11:43 AM (IST)
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श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जोजिला दर्रे के पास शुक्रवार को एक दुखद हादसा हो गया. जोजिला दर्रे के जीरो पॉइंट इलाके में हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल हो गए. पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए गहरा दुख जताया और फंसे हुए लोगों की सुरक्षा की प्रार्थना की.

जोजिला दर्रे के पास हिमस्खलन तब हुआ जब कई वाहन यहां से गुजर रहे थे. ये जीरो पॉइंट इलाके और मिनिमार्ग हिस्सों के बीच हुआ. इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं. अचानक बर्फ का मलबा नीचे गिरने लगा, इस दौरान गाड़ियों में बैठे लोग पीछे हटने लगे. भारी मात्रा में गिरी बर्फ ने कुछ ही समय में वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, गाड़ियां दब गईं. शिखर धवन ने अपने पोस्ट में लिखा, "जो लोग अभी भी फंसे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं."

शिखर धवन ने जताया शोक

धवन ने एक्स पर लिखा, "जोजिला दर्रे से बहुत ही दुखद खबर आ रही है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं."

हिमस्खलन की जानकारी मिलते ही बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर बर्फ में दबे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया. घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भेजा गया.

भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन अगस्त, 2024 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं. 40 वर्षीय धवन ने भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें क्रमश 2315,  6793 और 1759 रन बनाए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Mar 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Indian Cricketer Zojila Pass JAMMU KASHMIR
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