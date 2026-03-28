श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जोजिला दर्रे के पास शुक्रवार को एक दुखद हादसा हो गया. जोजिला दर्रे के जीरो पॉइंट इलाके में हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल हो गए. पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए गहरा दुख जताया और फंसे हुए लोगों की सुरक्षा की प्रार्थना की.

जोजिला दर्रे के पास हिमस्खलन तब हुआ जब कई वाहन यहां से गुजर रहे थे. ये जीरो पॉइंट इलाके और मिनिमार्ग हिस्सों के बीच हुआ. इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं. अचानक बर्फ का मलबा नीचे गिरने लगा, इस दौरान गाड़ियों में बैठे लोग पीछे हटने लगे. भारी मात्रा में गिरी बर्फ ने कुछ ही समय में वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, गाड़ियां दब गईं. शिखर धवन ने अपने पोस्ट में लिखा, "जो लोग अभी भी फंसे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं."

शिखर धवन ने जताया शोक

धवन ने एक्स पर लिखा, "जोजिला दर्रे से बहुत ही दुखद खबर आ रही है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं."

Very unfortunate news coming in from Zojila Pass. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Praying for the safety of those still trapped 🙏 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 27, 2026

हिमस्खलन की जानकारी मिलते ही बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर बर्फ में दबे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया. घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भेजा गया.

भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन अगस्त, 2024 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं. 40 वर्षीय धवन ने भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें क्रमश 2315, 6793 और 1759 रन बनाए हैं.