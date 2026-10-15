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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,000 sq ft...टेम्प्रेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल... ऐसा है रोहित शर्मा का लग्जरी अपार्टमेंट

6,000 sq ft...टेम्प्रेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल... ऐसा है रोहित शर्मा का लग्जरी अपार्टमेंट

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का अपार्टमेंट दक्षिण मुंबई के वर्ली इलाके में 'आहूजा टावर्स' जैसी पॉश जगह पर स्थित है. यहां वह अपनी पत्नी रितिका सजदेह और अपने दो बच्चों के साथ रहते हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Oct 2026 03:15 PM (IST)
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रोहित शर्मा अभी दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर्स में से एक हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप (2024) और चैंपियंस ट्रॉफी (2025) का खिताब जीता. हाल ही में उन्होंने एक शो के साथ टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा. उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो वह भारत के लिए अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं, जिनका लक्ष्य 2027 वर्ल्ड कप खेलना और खिताब जीतना है. वह टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. यहां हम आपको उनके मुंबई के लग्जरी अपार्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये बताई जाती है.

रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनसे जुड़ी हर छोटी बात भी सुर्खियां बनती हैं. हम यहां उनके लग्जरी अपार्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, जो दक्षिण मुंबई के वर्ली इलाके में 'आहूजा टावर्स' जैसी पॉश जगह पर स्थित है. यहां वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। बता दें कि उन्होंने 2015 में रितिका सजदेह के साथ शादी की थी, उनके 2 बच्चे (बेटी समायरा और बेटे अहान) हैं.

रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा का घर का लोकेशन बहुत अच्छी जगह पर है. 4BHK के इस अपार्टमेंट से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखता है. सूर्यास्त और शहर की शानदार स्काईलाइन भी दिखती है. कमरें बहुत बड़े हैं और इनमें बड़ी-बड़ी खुली खिड़कियां हैं. इसकी वजह से यहां काफी प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा आती है.

क्रिकेट ट्रॉफियों के लिए स्पेशल जगह

रोहित शर्मा के घर के लिविंग रूम की छत 13 फीट ऊंची बताई जाती है. फर्श लकड़ी का है. हल्की और आधुनिक लाइटिंग सफेद दीवारों के साथ मिलकर घर के अंदर को खूबसूरत बनाती है.

क्रिकेट की ट्रॉफियां, उनकी यादगार और परिवार की फोटोज के लिए घर में एक अलग जगह बनाई गई है. घर में एक मिनी-थिएटर, स्टडी रूम और लाइब्रेरी भी है. रिपोर्ट के अनुसार घर पर योगा के लिए एक अलग जगह है.

रोहित शर्मा के अपार्टमेंट में टेम्प्रेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल है. जिम भी है. किंग साइज बेडरूम , वॉक-इन वॉर्डरोब है. अपार्टमेंट की बालकनी भी बहुत बड़ी है, जो लग्जरी अनुभव देती है.

यह भी पढ़ें- युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Oct 2026 03:15 PM (IST)
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Rohit SHarma
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