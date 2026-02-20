हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के बीच इस भारतीय खिलाड़ी का हुआ तलाक, 15 महीनों से था परेशान; खुद किया एलान

टी20 वर्ल्ड कप के बीच इस भारतीय खिलाड़ी का हुआ तलाक, 15 महीनों से था परेशान; खुद किया एलान

Indian Cricketer Divorce: टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खिलाड़ी ने 'तलाक' का एलान कर दिया. इसके साथ बताया कि वह पिछले 15 महीनों से परेशान थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Feb 2026 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Cricketer Rahul Chahar Divorce: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) के बीच भारतीय टीम से बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई. दरअसल टीम इंडिया के स्टार स्पिनर राहुल चाहर (Rahul Chahar) ने सोशल मीडिया के जरिए खुद एलान करते हुए बताया कि वह कानूनी प्रक्रिया के बाद अपनी पत्नी ईशानी जौहर से अलग हो गए हैं. 

राहुल ने बताया कि वह बीते 15 महीनों से इस मसले की वजह से परेशान थे. इसके अलावा राहुल ने बताया कि उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जब उन्हें काफी चीजों की समझ नहीं थी. अब उनकी जिंदगी का यह चैप्टर समाप्त हो गया है. 

राहुल चाहर का सोशल मीडिया पोस्ट

राहुल चाहर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, इससे पहले कि मैं खुद को, अपनी कीमत को या उस जीवन को पूरी तरह से समझ पाता जो मैं वाकई में जीना चाहता था"

फिर आगे उन्होंने लिखा, "इसके बाद के सालों में मुझे ऐसे सबक मिले जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी और पिछले 15 महीने अदालतों में बिताए जहां मैंने धैर्य, लचीलापन और सच्चाई से मिलने वाली ताकत सीखी."

जिंदगी का यह चैप्टर बंद 

चाहर ने आगे लिखा, "आज मेरी जिंदगी का वह चैप्टर आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मेरी सहमति से यह मामला सुलझ गया है, जिसमें मुझे काफी खर्च करना पड़ा  और इस तरह मेरी जिंदगी का यह हिस्सा समाप्त हो गया है."

कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते

आगे रिश्ते को लेकर बात करते हुए राहुल ने कहा, "मैं इस चैप्टर को गुस्से या पछतावे के साथ नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ खत्म करता हूं. कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं बने होते- वे हमें जगाने, सिखाने और बदलने के लिए होते हैं. मैं ज्यादा समझदार, ज्यादा आत्म-जागरूक और उस जीवन के प्रति आश्वस्त होकर आगे बढ़ता हूं जिसे बनाने का मैं हकदार हूं."

Published at : 20 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Divorce Rahul Chahar INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच इस भारतीय खिलाड़ी का हुआ तलाक, 15 महीनों से था परेशान; खुद किया एलान
टी20 वर्ल्ड कप के बीच इस भारतीय खिलाड़ी का हुआ तलाक, 15 महीनों से था परेशान
क्रिकेट
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा होंगे बाहर! आ गया टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर अपडेट, भारतीय कोच ने बताया
अभिषेक शर्मा होंगे बाहर! आ गया टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर अपडेट, भारतीय कोच ने बताया
क्रिकेट
IND vs SA Super-8 Tickets: सुपर-8 में भारत का पहला मैच अफ्रीका के खिलाफ, जानें कब, कहां और कैसे खरीदें टिकट 
सुपर-8 में भारत का पहला मैच अफ्रीका के खिलाफ, जानें कब, कहां और कैसे खरीदें टिकट 
Advertisement

वीडियोज

Income Tax का ‘Nudge’ Notice आया है? जानिए क्या करें | AIS, TIS और Updated Return | Paisa Live
India Joins Pax Silica: Chips और AI में नई Global Tech Partnership | Paisa Live
India के Oil Imports में बड़ा Shift: Russia से कम, Saudi और Middle East से ज़्यादा! | Paisa Live
Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान Vs अमेरिका: अगर युद्ध हुआ तो इस मामले में US को टक्कर देगा तेहरान, पढ़ें फाइटर जेट-ड्रोन और मिसाइल का कंपैरिजन
ईरान Vs अमेरिका... अगर युद्ध हुआ तो कौन-किस पर पड़ेगा भारी? यहां देखें कंपैरिजन
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा, सामने आई वजह
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा, सामने आई वजह
विश्व
'PM मोदी हमें देख रहे हैं, आपको खड़ा हो जाना चाहिए', जब मंच पर ही ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहा- स्टैंड अप
'PM मोदी हमें देख रहे हैं, आपको खड़ा हो जाना चाहिए', मंच पर ट्रंप ने शहबाज से कहा- स्टैंड अप
क्रिकेट
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
यूटिलिटी
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Embed widget