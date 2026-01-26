टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं. ग्रुप बी के सभी मैच श्रीलंका में होंगे, जबकि पाकिस्तान भी अपने सारे मैच श्रीलंका में ही खेलेगा. टूर्नामेंट के आगाज से पहले भारत का एक अभ्यास मैच है, जो मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में होना है. तिलक वर्मा को लेकर अच्छी खबर आई है, जबकि ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं.

वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा की चोट टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन खबर है कि तिलक अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 के लिए उपलब्ध रहेंगे, हालांकि मैनेजमेंट चाहता है कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट रखा जाए.

वाशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट

वाशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन में खिंचाव के चलते टीम से बाहर चल रहे हैं. कहा जा रहा है कि वाशिंगटन की रिकवरी धीमी है, जिस कारण वह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकते हैं. वाशिंगटन के रिप्लेसमेंट के तौर पर सबसे आगे रियान पराग का नाम सामने आ रहा है. बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्हें तैयार रहने को कहा गया है. बता दें कि 28 और 30 जनवरी को पराग को 2 सिमुलेशन मैच खेलने हैं. अगर वह फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें टांके साथ जुड़ने के लिए भी कहा जा सकता है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में वाशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई को शामिल किया गया था, जिन्हे तीसरे टी20 में प्लेइंग 11 में भी शामिल किया गया. उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए. रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से बताया गया कि बोर्ड वाशिंगटन की वापसी में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता. इसलिए उनके विकल्पों पर गंभीरता से विचार चल रहा है.

कब है वार्म-अप मैच?

खबर है कि बीसीसीआई मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में वार्म-अप मैच की तैयारी कर रही है. ये मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ या तो इंडिया ए के खिलाफ हो सकता है. इससे टीम अपनी प्लेइंग 11 को अंतिम रूप देगी. किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले वार्म-अप मैच महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं.