हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत इस दिन खेलेगा वार्म-अप मैच, वाशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट भी मिला

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत इस दिन खेलेगा वार्म-अप मैच, वाशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट भी मिला

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम एक वार्म-अप मैच खेलेगी. ये मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में होने वाला है. टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा.

By : शिवम | Updated at : 26 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं. ग्रुप बी के सभी मैच श्रीलंका में होंगे, जबकि पाकिस्तान भी अपने सारे मैच श्रीलंका में ही खेलेगा. टूर्नामेंट के आगाज से पहले भारत का एक अभ्यास मैच है, जो मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में होना है. तिलक वर्मा को लेकर अच्छी खबर आई है, जबकि ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं.

वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा की चोट टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन खबर है कि तिलक अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 के लिए उपलब्ध रहेंगे, हालांकि मैनेजमेंट चाहता है कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट रखा जाए.

वाशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट

वाशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन में खिंचाव के चलते टीम से बाहर चल रहे हैं. कहा जा रहा है कि वाशिंगटन की रिकवरी धीमी है, जिस कारण वह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकते हैं. वाशिंगटन के रिप्लेसमेंट के तौर पर सबसे आगे रियान पराग का नाम सामने आ रहा है. बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्हें तैयार रहने को कहा गया है. बता दें कि 28 और 30 जनवरी को पराग को 2 सिमुलेशन मैच खेलने हैं. अगर वह फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें टांके साथ जुड़ने के लिए भी कहा जा सकता है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में वाशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई को शामिल किया गया था, जिन्हे तीसरे टी20 में प्लेइंग 11 में भी शामिल किया गया. उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए. रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से बताया गया कि बोर्ड वाशिंगटन की वापसी में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता. इसलिए उनके विकल्पों पर गंभीरता से विचार चल रहा है.

कब है वार्म-अप मैच?

खबर है कि बीसीसीआई मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में वार्म-अप मैच की तैयारी कर रही है. ये मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ या तो इंडिया ए के खिलाफ हो सकता है. इससे टीम अपनी प्लेइंग 11 को अंतिम रूप देगी. किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले वार्म-अप मैच महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Washington Sundar TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026: PM मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड में क्या देखकर सीट छोड़ दी, भावुक होकर आसमान की तरफ देखने लगे
PM मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड में क्या देखकर सीट छोड़ दी, भावुक होकर आसमान की तरफ देखने लगे
बिहार
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: 'संविधान, व्यवस्था सेऊपर कोई नहीं'-CM Yogi | Shankaracharya | Avimukteshwaranand
'वंदे मातरम' झांकी में बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की दिखी झलक
Republic Day 2026:गणतंत्र दिवस समारोह के बाद मुख्य अतिथियों के साथ निकलीं राष्ट्रपति Droupadi Murmu
Republic Day 2026: जब जनता के बीच पहुंचे PM...मोदी-मोदी के नारे से गुंजा कर्तव्य पथ Parade
Republic Day 2026: 900 KMPH की रफ्तार से दहाड़ा राफेल, ताकत देख कांप जाएगा पाकिस्तान! | Parade
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026: PM मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड में क्या देखकर सीट छोड़ दी, भावुक होकर आसमान की तरफ देखने लगे
PM मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड में क्या देखकर सीट छोड़ दी, भावुक होकर आसमान की तरफ देखने लगे
बिहार
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
रिलेशनशिप
Narcissistic Relationship: किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget