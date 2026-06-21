भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट जीतने के बाद वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम की. अब फैंस को इंग्लैंड दौरे का इंतजार है, जिसमें टी20 के बाद वनडे सीरीज होगी. विराट कोहली की इसमें वापसी होगी, जो चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ हुई सीरीज से बाहर हो गए थे. हालांकि इंग्लैंड जाने से पहले टीम इंडिया इसी महीने में 2 इंटरनेशनल मैच और खेलेगी. जानिए भारत का अगला मैच और जून-जुलाई का पूरा शेड्यूल.

भारतीय क्रिकेट टीम का अगला मैच कब-किसके साथ है?

भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड होते हुए इंग्लैंड जाएगी. इस महीने भारत आयरलैंड दौरे पर 2 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. भारत का अगला मैच शुक्रवार, 26 जून को आयरलैंड के साथ है. इस सीरीज और इस महीने का आखिरी मैच रविवार, 28 जून को है. दोनों मुकाबले बेलफास्ट में खेले जाएंगे और भारतीय समयनुसार शाम 6 बजे से शुरू होंगे.

जुलाई में इंग्लैंड दौरा, टी20 सीरीज से होगी शुरुआत

भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में इंग्लैंड दौरा करेगी, जहां शुरुआत 5 मैचों की टी20 सीरीज से होगी. वैभव सूर्यवंशी के लिए असली परीक्षा यहां होगी, जो आयरलैंड दौरे पर भी जाएंगे. इसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी. देखें इस दौरे का पूरा शेड्यूल.

पहला टी20: 1 जुलाई, डरहम (10 PM IST)

दूसरा टी20: 4 जुलाई, स्ट्रेटफोर्ड (7 PM IST)

तीसरा टी20: 7 जुलाई, वेस्ट ब्रिजफोर्ड (10 PM IST)

चौथा टी20: 9 जुलाई, ब्रिस्टल (10 PM IST)

पांचवां टी20: 11 जुलाई, वेस्ट एंड (7 PM IST)

पहला वनडे: 14 जुलाई, बर्मिंघम (3:30 PM IST)

दूसरा वनडे: 16 जुलाई, कार्डिफ, (5:30 PM IST)

तीसरा वनडे: 19 जुलाई, लंदन (3:30 PM IST)

इंग्लैंड के बाद जिम्बाब्वे जाएगी टीम इंडिया

जुलाई महीने का अंत भारत बनाम जिम्बाब्वे 3 मैचों की टी20 सीरीज के साथ होगा. इसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी, आखिरी मैच 26 जुलाई को होगा. देखें तीनों मैचों का शेड्यूल.