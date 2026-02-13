टीम इंडिया बनेगी 2026 टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन! बैठ रहा गजब का संयोग, सहवाग की हैरतअंगेज भविष्यवाणी
T20 World Cup 2026: वीरेंद्र सहवाग ने संयोग बनाते हुए टीम इंडिया के 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने की भविष्यवाणी कर दी. तो आइए जानते हैं कि यह संयोग कैसे बना.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) अब तक काफी दिलचस्प रहा है. शुरुआती चरण में ही जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट के इतिहास के बड़े उलटफेर में से एक किया. वहीं अब टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने एक बड़ा संयोग बताते हुए लगभग टीम इंडिया को इस टी20 विश्व कप का विजेता घोषित कर दिया है.
आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं था कि जब जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया. इससे पहले भी दो बार जिम्बाब्वे की टीम ऐसा कर चुकी है. मजे कि बात यह है कि दोनों बार जब-जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तब-तब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता.
सहवाग ने बिठाया संयोग
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सहवाग ने जिम्बाब्वे की जीत से भारत के चैंपियन बनने का पूरा संयोग बिठा दिया. पहली बार जिम्बाब्वे ने 1983 के वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी. यह वो साल था कि जब टीम इंडिया ने पहली बार किसी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. भारत को यह खिताब दिग्गज कपिल देव की कप्तानी में मिला था.
इसके बाद 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी. यह टी20 विश्व कप का पहला एडीशन था, जिसमें मेन इन ब्लू ने एमएस धोनी की कप्तानी में खिताब जीता था.
अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, जिससे टीम इंडिया का चैंपियन बनने का संयोग नजर आने लगा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर पाती हैं या नहीं. पिछले यानी 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी.
2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन
गौरतलब है कि अब तक 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने 2 लीग मैच यूएसए और नामीबिया के खिलाफ खेल लिए है. दोनों ही मैचों में टीम इंडिया ने क्रमश: 29 और 93 रनों से जीत हासिल की. अब मेन इन ब्लू का अगला 15 फरवरी, रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होगा.
