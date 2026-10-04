IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगले 30 दिन में टीम इंडिया खेलेगी 11 मैच, फिर एक्शन में होंगे विराट-रोहित; देखें शेड्यूल

अगले 30 दिन में टीम इंडिया खेलेगी 11 मैच, फिर एक्शन में होंगे विराट-रोहित; देखें शेड्यूल

रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि दोनों दिग्गज 30 दिनों के अंदर फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे. चलिए आपको बताते हैं भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Oct 2026 09:22 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज खत्म होने के साथ अब कई फैंस को उस मैच का इंतजार है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए दिखेंगे. दोनों दिग्गज अब भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलते हैं, उन्होंने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है. हालांकि अक्टूबर में भारत का कोई वनडे नहीं है, लेकिन इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगले 30 दिनों में दोनों फिर से खेलते हुए नजर आएंगे.

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है कि अब नॉनस्टॉप क्रिकेट होगा. अक्टूबर में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत मंगलवार, 6 अक्टूबर से होगी. इसके बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, यहीं पर विराट कोहली और रोहित शर्मा अगले मैच में खेलेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
क्रिकेट
10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
क्रिकेट
चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी
चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी
क्रिकेट
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

भारतीय क्रिकेट टीम का अगले 30 दिनों का पूरा शेड्यूल

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज

  • पहला टी20- 6 अक्टूबर (लखनऊ)
  • दूसरा टी20- 9 अक्टूबर (रांची)
  • तीसरा टी20- 11 अक्टूबर (इंदौर)
  • चौथा टी20- 14 अक्टूबर (हैदराबाद)
  • पांचवां टी20- 17 अक्टूबर (बेंगलुरु)

न्यूजीलैंड बनाम भारत टी20 सीरीज

  • पहला टी20- 22 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
  • दूसरा टी20- 24 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
  • तीसरा टी20- 27 अक्टूबर (वेलिंग्टन)
  • चौथा टी20- 30 अक्टूबर (ऑकलैंड)
  • पांचवां टी20- 01 नवंबर (हैमिल्टन)

न्यूजीलैंड बनाम भारत वनडे सीरीज 2026 

न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है. दोनों दिग्गज वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई सीरीज में शानदार फॉर्म में नजर आए थे, कोहली ने उस सीरीज में अपने वनडे करियर के 15,000 रन पूरे किए और रोहित ने 12,000 रन पूरे किए.

न्यूजीलैंड और भारत के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को ऑकलैंड में होगा. भारतीय समयनुसार ये मैच सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा और टॉस 7 बजे होगा. यानी अगले 30 दिनों के अंदर विराट-रोहित फिर एक्शन में होंगे.

यह भी पढ़ें- वीरेंद्र सहवाग का बेटा बना दिल्ली का कप्तान, 18 साल की उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs WI INDIAN CRICKET TEAM NZ VS IND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
क्रिकेट
10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
क्रिकेट
चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी
चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी
क्रिकेट
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: यूपी में बंटेंगे तो कटेंगे vs जुटेंगे तो जीतेंगे! । UP Election 2027 | Akhilesh | Rahul
Smit Machchhar: Gaza-Palestine पर मुखर Gandhi परिवार कैप्टन स्मित पर क्यों खामोश? सटीक विश्लेषण
Rasik Dulari Death Case: केलिकुंज आश्रम का पूरा सच? | Mathura | Premanand Maharaj
Bollywood News: जाह्नवी-NTR का AI डीपफेक वायरल, आखिर क्या है पूरा सच? (04-10-26)
YRKKH: 🥰Kabir का खुले आसमान तले रोमांटिक डांस, क्या मिटेगी Maira की उदासी? #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, 'अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को SIR...'
चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, 'अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को SIR...'
महाराष्ट्र
SIR को लेकर ठाकरे बंधुओं की 'गर्जना' पर BJP का पलटवार, कहा- 'अब क्या घुसपैठिए...'
SIR को लेकर ठाकरे बंधुओं की 'गर्जना' पर BJP का पलटवार, कहा- 'अब क्या घुसपैठिए...'
इंडिया
SC के जस्टिस भुइयां का SIR पर बड़ा बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
SC के जस्टिस भुइयां का SIR पर बड़ा बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' इंडिया में 150 करोड़ के पार, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर, 9 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड्स
'दृश्यम 3' ने तोड़े 9 फिल्मों के रिकॉर्ड्स, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर फिल्म
इंडिया
बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, कहा - 'डबल इंजन सरकार बताए...'
'17 साल में स्थायी समाधान क्यों नहीं', बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला
हेल्थ
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
जनरल नॉलेज
प्रेस कार्ड और PIB कार्ड में क्या है अंतर? किसका कहां होता है इस्तेमाल
प्रेस कार्ड और PIB कार्ड में क्या है अंतर? किसका कहां होता है इस्तेमाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget