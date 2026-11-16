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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब होगी टीम इंडिया की 'अग्निपरीक्षा', न्यूजीलैंड में 'शर्मनाक' है टेस्ट का रिजल्ट

अब होगी टीम इंडिया की 'अग्निपरीक्षा', न्यूजीलैंड में 'शर्मनाक' है टेस्ट का रिजल्ट

टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है. कीवियों के घर पर टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का रिजल्ट आपके होश उड़ा देगा.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 16 Nov 2026 12:28 PM (IST)
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न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 और वनडे सीरीज पर कब्जा किया. भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीती. इसके बाद पांच मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-1 से पटका. अब दोनों टीमों के बीच 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. न्यूजीलैंड में टीम इंडिया की असली परीक्षा अब टेस्ट सीरीज में होगी. 

टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है. कीवियों के घर पर टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का रिजल्ट आपके होश उड़ा देगा. अपने घर पर न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में हमेशा हावी रही है. 

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भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में अब तक कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को सिर्फ पांच मैचों में ही जीत मिली है. 10 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है. वहीं 10 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं. इन आंकड़ो से साफ पता चलता है कि कीवी टीम इस फॉर्मेट में हमेशा भारत पर हावी रही है. 

भारतीय टीम ने 2020 में न्यूजीलैंड में अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज खेली थी. तब भी दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसमें टीम इंडिया का सूपड़ा साफ हुआ था. इसके बाद 2024 में कीवी टीम ने भारत को भारत में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप दी थी. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज में जिस तरह गेंदबाजों का दबदबा रहा. वैसे ही टेस्ट सीरीज में भी गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा. टेस्ट सीरीज में भी कंडीशंस तेज गेंदबाजों के अनुकूल रहेंगी. अहम बात यह है कि भारत के मौजूदा टेस्ट स्क्वॉड में काफी कम खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खेलने का अनुभव है. ऐसे में कीवी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को तंग कर सकते हैं. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंग्टन में 19 नवंबर से खेला जाना है. इसके बाद दूसरे टेस्ट मैच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 16 Nov 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Tom Latham INDIA VS NEW ZEALAND SHUBMAN GILL IND Vs NZ 1st Test
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